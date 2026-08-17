'축구계 안타까운 사연' 갓 태어난 딸 잃은 네덜란드 축구스타의 눈물, 팬들 "하늘에 작은 별 하나가 생겼네" 뭉클 위로

출처=브레다 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]네덜란드 출신 미드필더 매츠 ??트엔스(34·브레다)의 안타까운 사연이 공개됐다.

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네덜란드 2부 클럽인 브레다는 지난 13일(이하 한국시각) 공식 성명을 통해 ??트엔스와 그의 아내인 엘바 사이에서 태어난 딸 셀린 이나야 ??트엔스 실바가 사망했다고 발표했다.

갓 태어난 딸을 하늘나라로 떠나보낸 ??트엔스는 슬픔 속 이틀 후인 15일 라트 베를레흐 스타디움에서 열린 펜로와의 2026~2027시즌 네덜란드 에이르스터디비시(2부) 2라운드 출전 명단에 이름을 올렸다.

그는 후반 10분 교체투입해 35분간 그라운드를 누볐고, 팀은 0대2로 패했다.

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패배 후 수천명의 팬은 자리를 떠나지 않고 폭죽을 터뜨리고 배너를 펼치며, ??트엔스와 그의 아내를 추모했다. 경기장에는 온통 불빛이 반짝였다. 팬들이 준비한 걸개에는 "하늘에 작은 별이 하나 생겼다"라고 적혀있었다.

출처=브레다 SNS

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??트엔스는 팬들의 반응에 참고 참던 눈물을 왈칵 쏟았다. 이에 브레다 동료들이 달려와 ??트엔스를 안아주고 토닥이며 위로의 말을 건넸다.

브레다 수비수 얀 반 덴 베르흐는 'ESPN'과 인터뷰에서 "그 모습은 아름다우면서도 동시에 슬펐다. 경기장은 시끄러우면서도 조용했다"며 "형언할 수 없는 감정이다. 온갖 감정이 뒤섞여 있다. 적절한 말을 찾을 수가 없다"라고 말했다.

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적장인 마리누스 디크하위젠 펜로 감독은 "정말 가슴이 찢어질 것 같은 일"이라고 안타까움을 금치 못했다.

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??트엔스는 브레다와 깊은 인연을 지닌 선수다. 브레다 유스에서 성장해 2012년부터 2016년까지 4년간 프로팀에서 활약한 후 알크마르, 겐클레비를리히, 발베이크, 위트레이트, 카스테욘, 흐로닝언 등을 거쳐 지난 7월 고향팀으로 꼭 10년만에 돌아왔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com