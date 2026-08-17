'흔들려도 쓰러지는 않는다' 위기 속 돌파구 찾은 강원...'신입생' 제시 효과+'환상 부활포' 김동현

한국프로축구연맹

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흔들려도 쓰러지지 않는다. 강원FC의 오늘이다. 강원은 16일 울산 문수축구경기장에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 3대2로 역전승했다. 4경기 만에 승리한 강원(승점 35)은 2위 울산(승점 37)을 바짝 추격했다.

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대한민국을 강타한 무더위만큼이나 강렬했던 강원의 기세는 7월 중순, 섭씨 40도에 육박하는 더위에 꺾이기 시작했다. 제주 SK전(1대1무) 이후 첫 연패에 빠졌다. 시즌 초 9경기 연속 무승(6무3패) 위기 때도 없었던 연패였다.

설상가상으로 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출마저 실패했다. 11일 일본 강호 감바 오사카를 상대로 더 좋은 경기력을 펼치고도, 교체 규정을 제대로 모른 심판진의 무능 속에 0대1로 패배했다. 억울함에 강원은 아시아축구연맹(AFC)에 항의서를 제출했지만, AFC는 강원의 이의 제기마저 기각했다. 강원은 2부 격인 ACL2로 향한다.

리그에서 더 쓰러지면 파이널라운드 A그룹 진출마저 걱정해야 할 상황. 승리가 없던 기간, 강원의 고민은 2선 밸런스와 중원이었다. 오른쪽 윙어 모재현의 부상 이탈 후 여러 선수를 기용해 봤지만, 해답이 아니었다. 중앙에선 주장 이유현의 파트너인 서민우의 존재감이 조금씩 흐려지고 있었다. 연이은 강행군 속 체력적 한계에 도달한 모습이었다.

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하지만 울산전에서 정경호 강원 감독의 고민을 해결해 준 선수들이 등장했다. 먼저 신입생 제시였다. 정 감독은 왼쪽 날개이자 에이스 김대원을 중앙으로 옮기고, 그 자리에 제시를 넣었다. 지난 감바전에서도 저돌적인 플레이로 합격점을 받은 제시는 울산전에서 데뷔골을 신고했다. 0-1로 밀리던 전반 34분, 기가 막힌 침투 후 깔끔한 마무리에 성공했다. 김대원과의 공존에도 크게 문제가 없었다.

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또 다른 고민 해결사는 김동현이었다. 지난해 8월 십자인대 파열로 쓰러졌던 김동현은 4월 말 복귀했지만, 경기력이 좀처럼 올라오지 않았다. 벤치에서 보내는 시간이 길어졌다. 그러나 프로다운 태도는 한결같았다. 정 감독은 후반 35분 김동현을 교체투입했다. 2-2로 팽팽하던 우중 혈투 속 베테랑에게 기회를 줬다. 김동현이 터졌다. 그는 출격한 지 2분 만에 '국대 수문장' 조현우도 막지 못하는 환상적인 중거리포로 결승골을 신고했다. 김동현이 다시 자신감을 찾을 수 있는 득점이었다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com