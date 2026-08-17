'6연패 위기 탈출' 포항, 반등 기대 걸어볼 '원정 강세'...득점 해결책 되어야 할 '조르지+트란지스카 듀오'

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[스포츠조선 이현석 기자]6연패 위기에서 탈출한 포항 스틸러스가 다시 원정길에 오른다. 길었던 연패를 끊었다.

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포항은 15일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 2대1로 승리했다. 트란지스카의 선제골 이후 후반 39분 아이데일에게 실점했다. 후반 추가시간 52분 터진 완델손의 극장골로 6경기 만에 승점 3점을 챙겼다. 순위도 6위(승점 31)까지 끌어올렸다.

반등을 원하는 포항 앞에 원정 일정이 놓였다. 포항은 올 시즌 스틸야드 잔디 전면 교체 여파로 전반기 원정 10연전을 소화했다. 월드컵 휴식기 이후에야 홈에 돌아왔으나, 최근 노후화된 스틸야드에서 관중석 테이블 위로 석재가 떨어지는 사고가 발생했다. 다행히 대형 인명 사고로 이어지지 않았다. 관중의 안전이 최우선이다. 포항 구단은 선결적으로 한국프로축구연맹에 이를 보고했고, 즉각 3개 업체가 순차 검증하는 안전 점검과 보완 조치에 돌입했다. 연맹은 안전 확보 전까지 홈 경기 개최가 어렵다고 판단했다. 포항은 각각 22일과 30일 홈에서 예정됐던 24라운드 부천전과 26라운드 강원전의 개최권을 양도했다.

홈 경기 불발은 아쉬움이 크지만, 원정 성적이 포항의 마음을 달랜다. 2026시즌 초반 상승세 '키'였다. 포항은 홈에서 11경기 3승2무6패에 그쳤다. 반면 원정은 10연전이라는 고된 일정에도 12경기 6승2무4패, 5할 승률이다. 원정 강세가 이어진다면, 8월 남은 일정에서 분위기를 반전시키는 것도 무리가 아니다.

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반등을 이끌 주역은 단연 공격진이다. 광주와의 경기 전까지 3경기 무득점으로 고전했다. 광주를 상대로 선제골을 기록한 트란지스카는 5경기 만에 득점포를 다시 가동했다. 이호재(다름슈타트)의 빈자리를 채우기 위해 포항이 영입한 자원, K리그 적응도 큰 문제는 없었다. 4골을 넣은 트란지스카는 팀 내 최다 득점자다. 꾸준한 승리를 위해선 포항의 '주포'다운 활약이 필수다. 반가운 복귀도 있다. 조르지가 부상 이후 첫 실전을 소화했다. 4개월 만에 돌아왔기에 경기력은 100%가 아니다. 다만 기대감은 충분하다. 2025시즌 5골-5도움으로 팀 내 공격포인트 2위, 포항 공격의 한 축을 담당했던 조르지다. 컨디션만 끌어올린다면 트란지스카와 공격진의 반등을 이끌 수 있다. 다시 집을 떠나야 하는 포항이 기대를 품게 하는 요소다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com