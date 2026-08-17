'1위' FC서울 초대형 변수…'재계약 소식 NO→중국 이적설' 김기동 감독 '리스크'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'선두' FC서울에 대형 변수가 발생했다. 바로 김기동 감독 '리스크'다. 최근 김 감독이 중국 무대로 이적할 수 있다는 얘기가 돌고 있다.

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그는 그동안 중국을 비롯해 일본 등 해외 무대에서 꾸준히 관심을 받아왔다. 공교롭게도 김 감독은 올 시즌을 끝으로 서울과의 3년 계약이 만료된다. 하지만 재계약 소식은 들리지 않고 있다. 김 감독이 올 시즌을 마치고 서울을 떠나 새 도전에 나설 수 있다는 '루머'가 나온 배경이다.

김 감독은 일단 자신의 거취에 대해선 원론적인 입장을 전했다. 그는 15일 대전하나시티즌을 4대2로 대파한 뒤 재계약 관련 질문을 받았다. 김 감독은 "사실 아직 들은 건 없다. 나는 서울을 사랑한다. 지난해 어려운 상황에서도 팀을 바꾸려고 노력했다. 서울이 우선이다. 앞으로 오래도록 서울에서 (지도) 하고 싶다"며 "중국 (이적) 루머는 나도 들었다. 하지만 (오퍼) 정말 들은 건 없다. 시간이 지나면 구단에서 어떤 생각을 갖고 얘기하지 않을까 생각한다. 기다리면서 내 할 일을 충실히 해야 하지 않을까 생각한다"고 말했다.

서울은 2023년 12월 김 감독을 제15대 사령탑으로 선임했다. 추락한 명가, 서울의 '명예회복'을 위한 승부수였다. 김 감독은 K리그에서 검증을 마쳤다. 그는 2019년 포항 스틸러스의 감독으로 취임한 뒤 K리그 최고 지략가로 이름을 날렸다. 2020년 K리그 '올해의 감독상' 수상, 2021년 아시아챔피언스리그(ACL) 준우승, 2023년 FA컵(코리아컵) 우승 등 연달아 긍정적인 성적을 냈다.

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김 감독은 서울 부임 첫 시즌이던 2024년, 팀을 K리그1 4위로 이끌었다. 서울은 2020년 이후 처음으로 ACL 무대로 복귀했다. 하지만 서울은 지난해 K리그1 6위를 기록하며 주춤했다. 팬들의 거센 비판을 받았다.

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어느덧 서울 사령탑 3년 차. 김 감독은 지난 2년 동안 시행착오를 겪으며 자신의 색을 완성해 가고 있다. 서울은 시즌 초반부터 차곡차곡 승점을 쌓으며 선두를 달리고 있다. 23경기를 치른 17일 현재 14승5무4패(승점 47)로 1위에 랭크됐다. 2위 울산 HD(승점 37)와는 10점 차이다.

2016년 이후 10년 만의 정상 탈환에 도전하는 서울이지만, 김 감독의 거취는 물음표다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com