"바야흐로 2010년대생의 시대가 열렸다" 이강인이 곧 누빌 라리가에 깜짝 데뷔한 '15살 초신성'은 누구…라민 야말 제치고 최연소 3위 '우뚝'

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[스포츠조선 윤진만 기자]바야흐로 2010년대생의 시대가 열렸다.

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스페인 프리메라리가에서 역대 6번째로 '15살 데뷔생'이 등장해 화제다. 레반테 유스 출신 마르크 산토스는 17일(한국시각) 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 에스파뇰과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 15세 288일의 나이로 깜짝 데뷔했다.

개막전에서 교체명단에 이름을 올린 산토스는 팀이 로베르토 페르난데스에게 연속골을 내주며 0-2로 끌려가던 후반 19분 이반 로메로를 대신해 교체 투입되어 왼쪽 윙으로 36분 남짓 활약했다. 2010년생인 그는 왼발잡이 왼쪽 윙 겸 풀백. 2007년생인 '바르셀로나 에이스' 라민 야말보다 세 살 어린 '후배'다.

현지 매체에 따르면, 현재 유럽 5대리그에 공식 데뷔한 2010년대생은 산토스와 우니온 베를린의 리누스 귀터 둘뿐이다. 귀터 역시 산토스와 같은 2010년생으로 지난 4월 하이덴하임전을 통해 분데스리가 데뷔전을 치렀다.

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산토스는 이번 출전으로 라리가 최연소 데뷔 순위 3위로 우뚝 섰다. 2019~2020시즌 15세 219일 나이로 마요르카에서 데뷔한 루카 로메로가 1위, 1939~1940시즌 15세 255일의 나이로 셀타비고에서 데뷔한 산손이 2위에 랭크했다. 산토스는 1933년, 15세 288일의 나이로 레알 소시에다드에서 데뷔한 페드로 이라스토자와 공동 3위에 올랐다. 15세 290일의 나이로 라리가에 첫 선을 보인 야말을 2일차로 따돌렸다. 산토스는 야말에 이어 라리가 역사상 6번째 15살 데뷔 선수로도 이름을 올렸다.

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산토스는 곧바로 언론과 팬의 관심을 끌었지만, 투입 효과는 미미했다. 레바테는 후반 35분 티리스 도란에게 쐐기골을 허용하며 시즌 첫 경기를 0대3 완패로 마무리했다. 레반테의 슈팅수는 단 4개(유효슛 0)에 불과했다. 2025년 라리가 승격 후 2025~2026시즌 16위를 차지하며 가까스로 잔류한 레반테는 또 한 번 힘든 시즌을 예고했다.

한편, 이번여름 파리생제르맹에서 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 20일 말라가와의 홈경기를 통해 라리가 복귀전을 치를 예정이다.

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'전직 에이스' 앙투안 그리즈만(올랜도)의 등번호 7번을 물려받은 이강인은 발렌시아와 마요르카 소속으로 라리가에서 110경기(9골 13도움)를 뛰었다. 2023년 마요르카를 떠나 파리생제르맹으로 이적해 두 번의 유럽챔피언스리그 우승을 경험한 그는 3년만에 '익숙한 무대' 라리가로 복귀했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com