"작심한 만수르, 이거 못 막는다" 아스널전 참패 후 18살 신성 부아디 영입에 이적료 1630억원 장전→로드리 대체(BBC)

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[스포츠조선 윤진만 기자]맨시티가 바르셀로나 입단을 앞둔 로드리 대체자로 18세 초신성 아유브 부아디(릴)를 낙점한 모양새다.

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영국공영방송 'BBC'는 17일(한국시각), "맨시티는 모로코 출신 미드필더 부아디 영입을 위해 릴과 협상을 진행 중"이라며 "맨시티는 로드리의 이적에 합의한 후, 이번주 앞에 부아디 영입을 마무리 짓기를 원하고 있다"라고 밝혔다. 릴이 책정한 부아디 이적료는 8500만파운드(약 1630억원) 수준이라고 이 매체는 전했다.

부아디는 지난 2026년 북중미월드컵에서 모로코 대표팀 유니폼을 입고 6경기 중 5경기에 선발 출전하며 8강 진출에 기여했다. 2024년 유럽챔피언스리그에선 릴이 레알마드리드를 꺾는 데 결정적인 역할을 하며 큰 무대에 이름을 알렸다.

'BBC'는 "부아디는 수비형 미드필더 역할을 소화할 수 있다. 공격형 미드필더, 중앙 미드필더 역할을 모두 소화할 수 있는 여름 이적생 엘리엇 앤더슨과 좋은 시너지를 낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

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유년 시절 수학에 재능을 보였던 부아디는 2023년, 16세 나이로 릴에서 프로 데뷔해 지금까지 총 88경기를 뛰었다. 프랑스와 모로코 중 모로코를 택했다.

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로드리는 이적료 1240억원에 바르셀로나와 4년 계약을 체결할 예정이다. 그는 2019년 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적해 7시즌 동안 298경기에 출전하며 유럽챔피언스리그, 잉글랜드 프리미어리그, FA컵 등 수많은 우승에 기여했다.

2024년 발롱도르 수상자인 로드리는 2024~2025시즌 대부분을 심각한 무릎 부상으로 결장했고, 지난시즌에도 햄스트링 부상으로 어려움을 겪었다. 하지만 지난여름 월드컵에서 최고의 기량을 펼치며 스페인의 두번째 우승을 이끌었다. 개인적으론 골든볼까지 수상했다.

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맨시티는 잠재력이 풍부한 부아디 영입으로 급한 불을 끄겠다는 계획. 하지만 'BBC'에 따르면, 엔조 마레스카 맨시티 감독은 첼시 사령탑 시절 지도한 엔조 마레스카(첼시) 영입에 큰 관심을 보이고 있다.

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한편, 펩 과르디올라 전 감독과 10년만에 결별한 맨시티는 16일 카디프의 밀레니엄스타디움에서 열린 아스널과의 커뮤니티실드에서 0대3 완패하며 시즌을 불안하게 출발했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com