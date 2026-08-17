'조율하는 6번' 백승호에서 '공격하는 10번' 백승호로 화려한 변신, 2경기 연속 플레이메이커로 파격 기용 눈길

사진=백승호 SNS 캡처

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 백승호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 윤진만 기자]공격수 출신인 국대 미드필더 백승호(29·버밍엄 시티)가 새 시즌을 '10번'으로 시작했다.

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버밍엄에서 수비형 미드필더인 6번, 중앙 미드필더인 8번으로 주로 활약한 백승호는 2026~2027시즌 개막 후 두 경기 연속 섀도 스트라이커 혹은 공격형 미드필더를 의미하는 '10번' 위치에서 뛰고 있다.

지난 8일 스완지시티와의 EFL컵 1라운드(1대0 승)에서 4-2-3-1 포메이션에서 '3'의 가운데 자리를 맡아 교체될 때까지 63분을 뛰었고, 16일 셰필드유나이티드와의 챔피언십 개막전(0대0 무)에선 같은 위치에서 80분을 활약했다.

크리스 데이비스 버밍엄 감독은 지난 두 경기에서 이와타 토모키와 존 솔리스를 더블 볼란치로 세우고 그 위에 백승호를 세웠다. 지난시즌 최전방 공격수로 기용한 제이 스탠스필드는 왼쪽 공격수로 세웠다.

사진=백승호 SNS 캡처

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버밍엄 지역지 '버밍엄 라이브'에 따르면, 데이비스 감독은 달라진 포메이션에 대해 "사람들이 흔히 말하는 10번 포지션에 대해 말하자면, 백승호가 맡은 역할은 사실상 8번, 즉, 세번째 미드필더"라고 설명했다.

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그는 "10번은 가장 순수한 의미에서 수비 라인 사이에서 플레이하며 세컨 스트라이커 역할을 하는 선수"라며 "우리 팀에는 8번 포지션에 더 가까운 선수들이 있다. (새로 영입한)맥스 버드도 (셰필드전에서)교체투입되어 그 역할을 잘 수행했다"라고 말했다.

데이비스 감독은 특히 원정경기에서 중원을 단단히 구축하기 위해 중앙 미드필더 성향인 선수를 10번 위치에 배치하는 아이디어를 유지할 것으로 예상된다. 그는 "최근 몇 주간 내가 백승호를 어떻게 활용했는지를 살펴서 알겠지만, 상황에 맞게 선수를 기용하는 것이 중요하다고 생각한다. 상대가 어떤 팀인지, 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 고려해야 한다"라고 말했다.

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지난시즌 챔피언십 10위에 머문 버밍엄은 셰필드전 무승부로 아쉬움 속에 출발 테이프를 끊었다. '10번' 백승호를 앞세운 버밍엄은 22일 브리스톨 시티전에서 리그 첫 승을 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com