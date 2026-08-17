[오피셜]'이적 결정 이유 공개했다' 아틀레티코 마드리드 새 '7번' 이강인 스페인 현지 입단식 "레전드 코케가 먼저 연락을 해주었다..매일 많을 걸 배우고 있다"

epa13175559 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

epa13175546 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

epa13175554 South Korean midfielder Kang-in Lee (L) and the president of the team Enrique Cerezo (R) during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(25)이 스페인 마드리드에서 아틀레티코 마드리드 입단식 및 첫 공식 기자회견을 가졌다.

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이강인은 17일(한국시각) 매우 특별한 하루를 보냈다. 그는 아틀레티코 마드리드 홈 에어 메트로폴리타노 경기장에서 열린 입단식을 통해 아틀레티코의 새로운 선수로 공식 소개됐다고 현지 매체 마르카가 전했다. 지난 시즌을 끝으로 아틀레티코를 떠난 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)에 이어 등번호 '7번'을 넘겨 받은 이강인은 시즌 개막전을 앞두고 새 시즌에 대해 큰 야망을 드러냈다. 이강인은 아틀레티코와 5년 계약했다. 아틀레티코는 이강인을 영입하기 위해 전 소속 클럽 파리생제르맹에 이적료 4000만유로를 지불한 것으로 알려졌다.

epa13175549 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

이강인은 기자회견에서 "이 위대한 클럽에 합류하게 되어 매우 기쁘다. 팀을 돕고 우승 트로피를 들어 올리고 싶은 마음이 크다. 모든 것을 이루겠다는 야망을 품고 왔다"고 말했다. 또 그는 "(첫 팬들과의 만남에 대해)나에게 매우 특별한 날이 될 것이다. 세계 최고의 팬들이며 항상 팀과 함께한다는 이야기를 들었다. 팬들을 어서 만나보고 팀에 도움이 될 수 있는 선수라는 것을 증명하고 싶은 마음이 크다"면서 "우리 팀의 상태가 매우 좋다. 올해 우리는 많은 것을 자축할 것이며 아틀레티코 팬들에게 많은 기쁨을 줄 것"이라고 했다.

이강인은 "클럽이 최우선이다. 어릴 때부터 스페인에서 살았기 때문에 이 클럽이 얼마나 위대한지 알고 있다. 이적 소식을 들었을 때부터 우승을 위해 아틀레티코에 합류하고 싶다는 생각뿐이었다. 큰 야망을 가지고 왔다. 모든 아틀레티코 팬들에게 많은 기쁨을 드릴 수 있도록 열심히 노력할 것"이라며 "스페인을 떠난 이후 다시 이곳에서 뛰어야겠다고 많이 생각했다. 내가 성장한 곳이기에 스페인 라리가로 돌아와 다시 뛰기를 매우 열망하고 있었다. 기대가 매우 크다"고 말했다.

epa13175551 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

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이강인은 자신의 영입한 디에고 시메오네 감독에 대해 "이전 팀들과 비교했을 때 가장 놀라웠고 가장 다르게 느낀 점은 그가 가진 열정이다. 매일을 엄청난 열정으로 살아가며 그것을 선수들에게 전달한다. 팀과 함께 보낸 며칠 동안 매우 강도 높은 훈련이 이어졌지만, 함께할 수 있어 매우 행복하다"고 말했다.

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그는 등번호 7번에 대해선 "우리 모두가 알다시피 아틀레티코 마드리드에서 7번은 많은 전설들이 달았던 특별한 번호다. 이에 대해 크게 생각하지 않으려 하며, 팀을 돕기 위해 매일 집중하고 있다. 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 것"이라며 "우리는 승리할 준비가 돼 있다. 그것이 축구에서 가장 중요하다. 우리에게는 위대한 선수들과 위대한 코칭스태프가 있다. 모든 것에서 이기고 싶다는 정신력을 갖는 것이 필수적이다. 우리는 우리의 목표를 달성할 수 있을 것이라 믿는다"고 말했다.

epa13175553 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

이강인은 라리가에 대해선 "라리가의 수준을 정의하는 것은 어렵다. 경기를 뛰기 시작하면 수준이 변했는지 확인할 수 있을 것"이라고 했다. 아틀레티코 구단에 대해선 "열정이 넘치며 매우 가족 같은 클럽이다. 나의 목표는 적응해 아틀레티코 팬들에게 좋은 모습을 보여주는 것"이라고 말했다. 팀의 베테랑이자 레전드인 코케에 대해선 "내가 아틀레티코 이적을 결정하게 된 가장 큰 이유 중 하나다. 그가 나에게 먼저 연락을 주었다. 아틀레티코의 전설이며, 매일 그에게 많은 것을 배우고 있다"고 말했다.

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아틀레티코는 20일 오전 4시 홈에서 말라가를 상대로 새 시즌 개막전을 갖는다. 이강인은 이적 이후 두 차례 프리시즌 경기에 출전했다. 지난 9일 맨체스터 시티(1대3)전에 이어 마르세유전(2대1)에 나섰다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com