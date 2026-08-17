'韓 최고 재능' 이강인의 야심! "모든 곳에서 우승하겠다"…팬+감독 모두 마음에 들어→"등번호 7번 신경 안 써"

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]화려한 우승 커리어를 가진 이강인은 아틀레티코 마드리드에서도 트로피 수집을 목표로 한다. 모든 대회에서 우승하겠다는 야망을 드러냈다.

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스페인 마르카는 17일(한국시각) '한국 투어 기간 내내 가장 많은 관심을 받은 이강인은 리야드 에어 메트로폴리타노(아틀레티코 홈구장)에서 열린 행사에서 새로운 선수로 공식 소개됐다'며 '아틀레티코의 새로운 등번호 7번이 된 그는 다가오는 시즌을 앞두고 매우 야심찬 모습을 보였다'고 보도했다.

이강인이 아틀레티코에 합류한 가장 큰 이유는 주전으로 트로피를 차지하는 것이다. 이미 전소속팀 파리생제르망(PSG)에서는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2회 우승 등 다수의 트로피를 들어올린 바 있다.

사진=아틀레티코 마드리드.

이강인은 인터뷰를 통해 "팀을 돕고 우승 트로피를 들어 올리고 싶은 마음이 정말 크다. 모든 곳에서 우승하겠다는 야망을 갖고 왔다"며 "아틀레티코가 나에게 관심을 보였다는 이야기를 들은 순간부터 이 팀에 합류해 우승 트로피를 차지하고 싶었다"고 주장했다.

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이강인은 현지팬들과의 만남에 대해서도 기대감을 드러냈다.

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그는 "아틀레티코 팬들은 세계 최고이며, 항상 팀과 함께한다고 들었다"며 "팬들을 직접 만나고, 내가 팀에 도움을 줄 수 있는 선수라는 것을 보여주고 싶은 마음이 크다"고 전했다. 이어 "우리 모두가 많은 노력을 기울여 팬들에게 큰 기쁨을 선사할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

사진=아틀레티코 마드리드

이강인은 발렌시아와 마요르카 시절 경험했던 라리가로 복귀했다. 자신이 성장한 곳이기에 적응하는데 문제가 없다는 입장이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독에 대한 만족감도 드러냈다. 그를 열정적인 인물이라고 평가하면서 함께할 수 있어 기쁘다는 의사를 보였다.

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이강인은 에이스 등번호인 7번을 단 것과 별개로 팀을 위해 노력하겠다는 의지를 드러내기도 했다.

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그는 "우리 모두 알고 있듯이 아틀레티코에서 7번은 많은 레전드들이 달았던 특별한 번호다"면서도 "하지만 나는 그것에 대해 생각하지 않으려고 한다. 하루하루 팀을 돕는 것에 집중하고 있고, 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 것"이라고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com