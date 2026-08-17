'아뿔싸' 우승 청부사 이강인이라도, 이걸 어떻게 해내나...'바르사 54%+레알 41%' 우승 확률 겨우 4%

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 우승을 노리겠다고 했지만 스페인 라리가에는 거대한 두 팀이 버티고 있다.

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축구 콘텐츠 매체 스코어90는 15일(이하 한국시각) 2026~2027시즌 라리가 우승 확률이 높은 세 팀을 공개했다.

1위는 지난 시즌 우승팀인 바르셀로나였다. 로베르트 레반도프스키, 페란 토레스, 마커스 래시포드가 떠났지만 앤서니 고든, 카림 아데예미를 영입해 공백을 채웠다. 기존 전력이 유지되는 만큼 우승 후보 1순위로, 50%가 넘는 54%로 예측됐다.

2위는 세계 최고의 팀 레알 마드리드였다. 킬리안 음바페, 주드 벨링엄, 비니시우스 주니오르, 페데리코 발베르데에 '스페셜 원' 조세 무리뉴가 합쳐졌다. 최근 2시즌 동안 바르셀로나와의 경쟁에서 밀렸지만 그래도 레알이다. 41%의 확률로 점쳐졌다.

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나머지 5% 중 4%를 받은 팀이 아틀레티코였다. 라리가 3강으로 꼽히는 아틀레티코지만 2020~2021시즌 우승 후에는 단 1차례도 우승에 근접한 적이 없다. 리그 2위에도 해본 적이 없다. 심지어 3위 자리에서 밀려 4위를 기록한 시즌도 몇 차례 있었다. 냉정한 시선에서 보면 레알, 바르셀로나와는 분명히 격차가 있는 게 사실이다.

사진=스코어90

이 격차를 뒤집기 위해 아틀레티코가 데려온 선수가 바로 이강인이다. 이강인은 아틀레티코의 우승 도전 프로젝트를 믿었다. 지난 8일 맨체스터 시티와의 경기를 앞둔 기자회견에서 "아틀레티코는 어렸을 때부터 많이 봐왔다. 얼마나 좋고 큰 구단이라는 것을 아는 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다. 워낙 좋은 팀이고, 지난 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에 갔다. 매 시즌 우승 경쟁을 하고 있다. 내가 더 발전해 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다"며 우승을 위해 아틀레티코를 택했다고 말했다.

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하지만 아틀레티코는 2020~2021시즌 리그 우승 후에는 트로피를 추가하지 못하고 있는 것도 부정할 수 없는 사실이다. 우승을 위해 부족했던 부분을 이강인이 채워주지 못한다면 이번 시즌에도 우승권은 아닐 것이다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기 종료 후 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이강인도 "처음부터 최대한 어떻게 하면 팀에 도움이 많이 될지, 항상 선수로서 발전하고 하루하루 최선을 다해 팀에 도움이 될 수 있는지 그런 부분을 생각한다. 그 외적인 부분은 크게 생각하지 않는다. 지금도 그렇고 앞으로도 그렇고 나에겐 등번호를 따지기보다는 나에겐 어떻게 팀에 도움이 될 수 있을지, 선수로 더 발전할 수 있을지 트로피를 더 들어올릴 수 있을지가 가장 중요한 부분인 것 같다"며 선수로서 팀을 돕기 위해 발전하겠다고 다짐했다.

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그는 "나의 과거, 현재를 봤을 때 항상 승리를 원했다. 승리하기 위해 왔다. 팀을 돕기 위해, 팀 승리를 위해 120% 최선을 다하겠다"며 우승에 대한 의지를 끝까지 피력했다.