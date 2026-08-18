"서울, 네가 해라 우승" K리그1과 다른 K리그2 역대급 선두 경쟁, "내가 한다 우승!"…1위 수원과 6위 화성 승점차가 고작 5점→'끝나야 끝난다'

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[스포츠조선 윤진만 기자]'K리그1은 네가 해라 우승, K리그2는 내가 한다 우승!' FC서울의 독주 체제가 굳어진 K리그1과 달리, K리그2는 3분의2 지점에 다다른 현재 '역대급' 선두 경쟁을 펼치고 있다.

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K리그1 선두 서울(승점 47)과 2위 울산(승점 37)의 승점 차는 두 자릿수인 10점인데, K리그2에선 선두 수원 삼성(승점 41)과 7위 김포(승점 31)의 격차가 10점이다. 수원과 플레이오프 마지노선인 6위 화성(승점 36)과의 승점 차는 5점으로, 상위권 순위표는 한 경기 결과에 따라 뒤바뀔 만큼 촘촘하다. 2위 이랜드(승점 40), 3위 대구(승점 38), 4위 수원FC, 5위 부산(이상 승점 37)이 호시탐탐 선두 자리를 노리고 있다. 지난해 K리그2는 인천의 독주로 마무리돼 다소 싱거운 레이스라는 평가를 받았다. 올 시즌엔 다르다. 이정효 감독이 이끄는 수원이 후반기 주도권을 잡았지만, 현재 흐름상으론 마지막 날 누가 웃을지는 한 치 앞을 예상하기 어렵다.

22라운드에서 상위권 순위는 더 크게 요동쳤다. 수원은 15일 수원FC와의 '수원 더비'에서 2골씩 주고받는 난타전 끝에 2대2로 비겼다. 18라운드에서 당시 선두였던 부산을 꺾고 상승 흐름을 타는가 싶었지만, 최근 5경기에서 연승없이 무승부와 승리를 반복하면서 2위권과의 격차를 벌리지 못했다. 이정효 감독은 "우린 항상 좋은 상황을 만들고 스스로 무너진다. 열심히만 하는 건 프로 선수가 아니다. 잘해야 한다. 리뷰를 다시 하겠지만, 오늘은 기본적인 실수가 너무 많았다"라고 채찍질했다.

그 사이 이랜드가 무서운 속도로 치고 올라섰다. 이랜드는 16일 안산과의 홈 경기에서 에울레르의 '해트트릭 쇼'에 힘입어 3대1로 승리하며 6경기 연속 무패(4승2무)를 질주했다. 이랜드는 7월 이후 수원FC와 더불어 가장 많은 승점(14점)을 따내며 5위까지 떨어진 순위를 어느새 2위까지 끌어올렸다. '김도균표 공격 축구'가 빛을 발하고 있다. 수원FC의 상승세도 심상치 않다. 수원전 무승부로 무패 기록을 8경기(4승4무)로 늘렸다. 1부 승격을 이룬 2020년 9경기 연속 무패 이후 자체 최다 무패 기록이다.

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대구는 '세징야 복귀 효과'에 활짝 웃었다. 2연패로 주춤했던 대구는 지난 라운드에서 경남을 1대0으로 꺾은 데 이어 16일 충남아산을 2대0으로 물리치며 반등에 성공했다. 부상을 털고 돌아온 세징야는 후반 세라핌의 추가골을 어시스트하며 '에이스의 귀환'을 알렸다. 전반적으로 공격적인 색채를 지닌 팀들이 나란히 힘을 내는 가운데, 시즌 절반 가까이 선두를 질주하던 부산은 빈공 문제에 발목이 잡혔다. 부산은 15일 '돌풍팀' 화성과 0대0으로 비기며 4연패에서 가까스로 탈출했다. 개막 후 16경기에서 13차례 멀티골을 넣은 부산은 최근 5경기에선 멀티골 없이 단 2골에 그쳤다. 화성전 슈팅수는 5개로, 올 시즌 들어 가장 적었다. 조성환 부산 감독은 "연패를 끊은 것에 만족할 수 없다"라고 말했다.

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물론 부산도 아직은 우승 가능성이 살아있다. 전반기에 승점을 벌어놓은 덕에 선두와 4점 차를 유지하고 있다. 다음 23라운드에서 하위권 천안 원정을 떠나는 수원, 파주를 홈으로 불러들이는 이랜드, 하락세의 부산을 만나는 대구 등 상위권 어느 팀도 방심할 수 없다. 올 시즌 K리그2는 '전쟁'이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com