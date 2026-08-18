‘韓 0명vs日 10명’ 완벽 역전, 한국 자랑이던 EPL, 일본의 세상으로...英매체 팩폭

스포츠조선DB

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한국 축구의 위대함을 알린 무대 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 일본의 세상이 되어가고 있다. 영국 '가디언'은 16일(한국시각) EPL에서 한국 축구가 저물고 있다는 현실을 주목했다. '박지성과 손흥민의 영광스러웠던 날들을 지나, 2005년 이후 처음으로 한국 선수가 없는 EPL 시즌을 맞이할 수 있다'고 우려했다.

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한국인 프리미어리거 계보는 박지성이 2005년 맨체스터 유나이티드로 이적하며 시작됐다. 박지성의 바통은 손흥민이 2015년 이어받았다. 손흥민의 EPL 10년은 한국을 넘어 아시아를 알렸다. 20년 세월 안에 이영표 이청용 기성용 등도 있었다. 이들의 활약상은 한국의 자랑이자 자존심이었다.

반면 일본은 유독 잉글랜드 땅에서는 빛을 보지 못했다. 레스터 시티 리그 우승에 기여했던 오카자키 신지와 사우샘프턴에서 오래 뛴 요시다 마야 정도만 이름을 남겼다. 맨유가 박지성 대체자로 영입했던 가가와 신지는 2년 만에 방출되며 실망감을 안겼다. 일본이 한국 축구를 앞서갈지라도, 손흥민이 건재한 EPL에서만큼은 일본을 부러워할 이유가 없었다.

사진=EPL

위대했던 한국인 프리미어리거 계보가 끊길 위기에 처했다. 토트넘의 양민혁(베스테를로)과 브라이턴의 윤도영(마그데부르크)은 또 임대를 떠났다. 김지수(브렌트포드)와 박승수(뉴캐슬)가 남았지만 1군 전력이 아니라 출전을 기대하기 어렵다. 그 사이에 일본인 프리미어리거는 현역만 10명이 될 예정이다. '멀티 플레이어' 도미야스 다케히로는 크리스털 팰리스와 계약해 EPL로 돌아왔다. 승격팀인 헐 시티와 입스위치 타운은 각각 모리타 히데마사와 마에다 다이젠을 품었다. 애스턴 빌라는 '일본 수문장' 스즈키 자이온 영입을 곧 발표한다. 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치(팰리스)도 건재하다.

사진=헐 시티

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저물어가는 한국을 향해 '가디언'은 끝까지 '팩폭'을 남겼다. '현재로서는 EPL에 안착할 수 있어 보이는 한국 선수가 그리 많지 않다. 지난 5월 황희찬의 번리전 출전이 당분간 잉글랜드 최상위 리그에서 한국 선수를 볼 수 있는 마지막 장면이 될 것으로 보인다'고 지적하며 '이웃 나라(한국)로부터 바통을 이어받은 일본은 다르다'고 비교했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com