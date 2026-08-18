"강인아, 여기서 같이 뛰자" 놀랍다, 전설 코케가 직접 연락, 이강인이 밝힌 스페인행 비화, "스페인은 내가 자란 곳-AT 마드리드 7번은 특별한 번호"

출처=아틀레티코 마드리드 SNS

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8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 코케가 팬들에게 인사를 하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 윤진만 기자]전화 한 통이 '대한민국의 얼굴' 이강인(아틀레티코 마드리드)의 마음을 흔들었다.

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이강인은 17일(한국시각) 스페인 마드리드의 홈 에어 메트로폴리타노 경기장에서 공식 입단식을 거행했다. 지난 3년간 파리생제르맹(PSG)에서 활약한 이강인은 이번여름 이적시장을 통해 이적료 4000만유로(약 650억원), 5년 계약 조건으로 아틀레티코 7번 유니폼을 입었다.

말끔한 수트 차림으로 취재진 앞에 선 이강인은 "어릴 때부터 스페인에서 살아서 아틀레티코가 얼마나 훌륭한 클럽인지 알고 있었다. 이적 제안을 받은 순간부터 우승 트로피를 들어올리는 것만이 내 목표였다. 큰 포부를 안고 이곳에 왔다. 아틀레티코 팬에게 큰 기쁨을 안겨드리기 위해 열심히 노력할 것"이라고 입단 소감을 말했다. 우승에 대한 의욕도 숨기지 않았다.

이강인은 이 자리에서 '이적을 결정한 이유'도 처음으로 공개했다. 그는 아틀레티코 리빙 레전드 코케에 대해 "내가 아틀레티코 입단을 결정한 가장 큰 이유"라며 "그가 먼저 나에게 연락을 해서 아틀레티코에 대해 얘기를 해줬다. '아틀레티코는 너무 좋은 구단이야. 네가 이곳에 오면 너무 좋을 것 같다'라고 해줬다. 그것이 나에겐 이적을 하는데 되게 긍정적인 부분이었던 것 같다"라고 말했다. 이어 "코케는 내가 한 열 살 때부터 봐왔던 레전드 선수다. 코케 옆에서 배울 게 많을 것 같다"라고 덧붙였다.

출처=아틀레티코 마드리드 SNS

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스페인 출신 미드필더 코케는 아틀레티코 유스 출신으로 2009년 A팀으로 승격한 후 17년째 아틀레티코 원클럽맨으로 활약하고 있다. 아틀레티코 역사상 가장 많은 740경기를 뛰었다. 34세인 코케는 2026~2027시즌 이강인과 미드필더진에서 호흡을 맞출 예정.

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'명장' 디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 이강인 영입에 큰 관심을 드러낸 것으로 알려졌다. 아틀레티코는 지난시즌을 끝으로 팀을 떠나기로 한 '7번 에이스' 앙투안 그리즈만(올랜도)의 대체자로 이강인을 낙점했다. 등번호 7번을 부여한 이유.

이강인은 "모두가 알다시피, 아틀레티코에서 7번은 수많은 레전드가 달았던 특별한 번호"라며 "나는 그런 생각을 하지 않으려고 노력한다. 그저 하루하루 최선을 다하고, 팀을 돕는 데 집중할 뿐이다. 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 것"이라고 말했다.

AFP연합뉴스

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루이스 엔리케 PSG 감독 못지않게 열정이 넘치는 시메오네 감독에 대해선 "이전 팀들과 비교할 때 가장 큰 차이점은 바로 열정"이라며 "감독님은 매일 엄청난 열정으로 훈련에 임하고, 그 열정을 선수들에게도 고스란히 전달한다"라고 놀라움을 표했다.

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3년만에 다시 오를 라리가에 대해선 "스페인을 떠난 이후로 다시 돌아와서 뛰고 싶다는 생각을 많이 했다. 라리가에서 다시 뛰게 되어 정말 기대된다"라고 했다.

이강인은 20일 말라가를 상대로 홈에서 아틀레티코 공식 데뷔전을 치를 예정이다. 이강인은 팬과의 만남에 대해 "정말 특별한 날이 될 것이다. 아틀레티코 팬은 세계 최고의 팬들이고 항상 우리 팀과 함께한다는 얘기를 들었다. 팬들에게 내가 팀에 도움이 되는 선수란 걸 보여드리고 싶다"라고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com