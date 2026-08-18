[한국스포츠레저(주)-스포츠조선 공동기획]유럽 축구 5대 리그 개막, 이걸 알면 적중할 수 있다

(260817) -- CARDIFF, Aug. 17, 2026 (Xinhua) -- Arsenal's Declan Rice (R) and Gabriel Magalhaes celebrate after the English Community Shield match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Britain, on Aug. 16, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)

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축구 팬들이 손꼽아 기다려온 유럽 5대 리그의 새 시즌 개막이 이번 주말로 다가왔다. EPL(잉글랜드)과 리그1(프랑스)이 22일(이하 한국시각), 세리에A(이탈리아)는 23일, 분데스리가(독일)는 29일 시작한다. 스페인 프리메라리가는 앞서 지난 주말 일부 개막했다. 스포츠조선은 한국스포츠레저(주)와 함께 팬들의 궁금증 해소를 위해 유럽 5대 리그의 팀 전력, 판도, 선수 수급 변화 등을 살펴보는 공동 기획 기사를 준비했다. 향후 빅매치를 예측하며 즐기는 데 도움이 될 것이다.

epa13174195 Arsenal manager Mikel Arteta celebrates with the Community Shield trophy after winning the FA Community Shield match Arsenal FC against Manchester City, in Cardiff, Wales, 16 August 2026. EPA/DIMITRIS LEGAKIS

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EPL

가장 유력한 우승 후보로 '디펜딩 챔피언' 아스널이 꼽힌다. 다수의 유럽 베팅 업체들은 그다음으로 맨체스터 시티, 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 첼시 순으로 점친다. 지난 시즌 우승 전력을 거의 다 지킨 아스널은 미드필더 브루노 기마랑이스와 윙어 크리스토스 촐리스 등을 영입했다. 둘 다 부지런하고 알토란 같은 선수다. 스쿼드가 매우 두터운 아스널은 공수 밸런스가 딱 잡혀 있다. 장기 레이스에 가장 중요한 포지션인 '허리(미드필더)' 싸움에서 아스널을 당할 상대가 없을 것 같다. 지난 시즌 이후 감독이 바뀐 맨시티, 리버풀, 첼시는 시즌 초반 불확실성을 고려하자. 특히 펩 과르디올라가 빠진 맨시티를 예의주시해야 한다. 이번 여름 이적시장에서 첼시에 이어 두 번째로 많은 투자를 해 '확' 달라진 토트넘은 빅4 진입을 노리는 다크호스로 평가된다. 2부에서 승격한 세 팀 코번트리, 입스위치, 헐 시티 중에서 강등 팀이 나올 가능성이 매우 높다.

epa13175559 South Korean midfielder Kang-in Lee during his presentation as new player of Atletico Madrid held at Riyadh Air Metropolitano stadium of Madrid, Spain, 17 August 2026. EPA/Mariscal

라리가

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라민 야말을 앞세운 FC바르셀로나가 정규리그 3연패를 노린다. 도박사들은 바르셀로나가 라이벌 레알 마드리드 보다 우승 가능성이 근소하게 높다고 본다. 바르셀로나는 이번 여름 이적시장에서 공격수 레반도프스키, 마커스 래시포드를 보냈고, 대신 로드리, 앤서니 고든, 카림 아데예미를 영입했다. 기존 주축 공격수 야말, 하피냐, 페드리, 다니 올모를 지켰다. 지난 시즌, 선수단 내부 불화로 자멸했던 레알 마드리드는 대대적인 변신을 했다. 베테랑 사령탑 조제 무리뉴 감독이 돌아왔고, 마르크 쿠쿠레야, 덴젤 덤프리스, 이브라히마 코나테, 베르나르두 실바, 얀 디오망데 등의 월드클래스급 선수를 대거 영입했다. 기존 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르, 주드 벨링엄에 경험과 안정감을 더해 가공할 만한 스쿼드를 꾸렸다. 앙투안 그리에즈만(올랜도)을 보내고 이강인, 크리스티안 로메로 등을 보강한 아틀레티코 마드리드는 앞선 우승 후보 빅2와 전력 면에서 큰 차이를 보인다. 2부에서 올라온 라싱, 데포르티보 라 코루냐, 말라가, 세 팀이 알찬 선수 보강을 했다. 특히 14년 만에 1부로 돌아온 라싱의 돌풍이 예상된다.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 England's John Stones celebrates after the match as England qualify for the semi finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

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세리에A

기존 우승 전력을 잘 지켰고, 잉글랜드 국가대표 수비수 존 스톤스와 제드 스펜스를 영입한 인터 밀란이 우승 후보 1순위다. '1강' 인터 밀란에 나폴리, AC밀란, AS로마 등이 2위 싸움을 할 전망이다. AC밀란은 맨유에서 실패한 루벤 아모림 감독에게 지휘봉을 맡겼고, 공격수 하무스를 파리생제르맹(PSG)에서 영입했다. AC밀란의 팀 분위기가 많이 달라졌다고 한다. 다소 기복이 있겠지만 인터 밀란을 견제할 몇 안 되는 팀 중 하나는 분명 AC밀란이다. 나폴리는 안토니오 콘테를 대신해 마시밀리아노 알레그리 감독이 부임했다. 큰 전력 보강 포인트가 없어 2위 보다 더 좋은 성적을 기대하기는 어려워 보인다. 지난 시즌 리그 4위로 대이변을 일으킨 세스크 파브레가스 감독의 코모가 새 시즌엔 유럽챔피언스리그를 병행하면서 정규리그 상위권을 유지할지는 의문이다. 2부에서 승격한 세 팀 베네치아, 프로시노네, 몬차 중에선 베네치아를 예의주시할 필요가 있다.

Soccer Football - Bayern Munich Training - FC Bayern Campus, Munich, Germany - August 17, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae before training REUTERS/Angelika Warmuth

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분데스리가

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새 시즌에도 김민재의 바이에른 뮌헨이 리그를 압도할 것이 분명하다. 주 득점원 해리 케인, 마이클 올리세 등의 줄부상 같은 엄청난 변수가 발생하지 않는 한 뮌헨의 우승은 누구나 점칠 수 있을 정도다. 지난 시즌 우승 멤버들이 건재하다. 뮌헨의 대항마로 꼽혀온 보루시아 도르트문트, 라이프치히 등이 승점 격차를 좁힐 수는 있지만 넘어서기는 어렵다. 뮌헨은 지난 시즌 28승5무1패(122득점-36실점)를 기록했다. 팬들의 관심사는 뮌헨이 새 시즌엔 몇 경기에 패할지와 몇 무승부를 기록할지다. 오히려 이기는 것보다 뮌헨의 무승부와 패배가 이변이기 때문이다. 지난 시즌 4위로 돌풍을 낳은 슈투트가르트, 5위 호펜하임이 이번엔 유럽클럽대항전을 병행하는 게 리그 성적에 큰 변수가 될 수 있다. 스쿼드가 얇은 팀은 여러 대회에 참가할 경우 고전하는 경우가 다반사다. 대표적인 사례가 지난 시즌 이재성의 마인츠였다. 리그 10위의 마인츠는 새 시즌에 리그에만 집중할 수 있어 강팀들의 발목을 잡을 수 있다. 승격 세 팀 샬케, 엘버스베르크, 파더보른은 현재 팀 전력상 1부 생존 가능성이 높지 않다.

PSG's French forward #10 Ousmane Dembele runs with the ball during the French Super Cup (Trophee des Champions) football match between RC Lens and Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Bollaert-Delelis in Lens, northern France on August 16, 2026. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

리그1

이강인이 떠난 PSG는 리그 6연속 우승을 노리는데 가능성이 매우 높다. 이강인, 하무스가 이적한 공백을 페란 토레스, 마그네스 아클리오체, 미카 고츠를 영입해서 메웠다. PSG의 지난 시즌 리그1, 유럽챔피언스리그 우승 전력은 더 업그레이드됐다고 보는 게 맞다. 그들은 자국 리그에선 힘 조절하면서도 우승 타이틀을 사수할 수 있을 것이다. PSG의 우선 목표는 챔피언스리그 3연패다. 우스만 뎀벨레 같은 주축 선수들의 부상이 최대 변수다. 랑스, 릴, 리옹, 마르세유, 모나코 등의 2위 싸움은 치열할 것이다. 물고 물리는 접전 양상이 가능하다. 2부에서 승격한 트루아와 르망은 치열한 1부 생존 싸움에 휘말릴 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com