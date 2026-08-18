무리뉴 감독 폭행 당한 흔적? 눈에 멍든 채 등장…"훈련 중 얼굴에 공 맞았다"→몰골만큼이나 압박감 커

조세 무리뉴 감독. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]조세 무리뉴 레알 마드리드 감독이 눈에 멍이 든 채 경기장에 등장했다. 그는 훈련 중 공에 맞은 것이 원인이라고 밝혔다.

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영국 더선은 17일(한국시각) '무리뉴는 레알 마드리드가 샬케와 치른 친선경기에서 한쪽 눈에 멍이 든 모습으로 등장했다'며 '그는 훈련 중 눈에 멍이 든 경위를 설명했다'고 보도했다.

무리뉴는 이날 열린 샬케와의 친선경기에서 눈 주변에 멍이 든 채로 나섰다. 평소 선수들을 거칠게 지도하는 무리뉴인 만큼 선수에게 폭행을 당한 것이 아니냐는 우려도 나왔지만, 이는 훈련 중에 발생한 것으로 알려졌다.

무리뉴는 눈에 생긴 멍에 대한 질문을 받자 "훈련 중에 얼굴에 공을 맞았다"며 "안경을 쓰고 있어 멍이 들었다. 더 심하게 다칠 수도 있었다"고 말했다.

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레알에 복귀한 무리뉴는 첫 시즌을 앞두고 있다. 그의 부담감만큼이나 몰골도 말이 아닌 상태다. 반면 팀 성적은 훌륭하다. 해당 경기에서 레알은 샬케를 3-0으로 완파했다. 킬리안 음바페와 딘 후이센, 카를로스 에스피의 골로 레알이 완벽한 승리를 거뒀다. 베르나르두 실바와 이브라히마 코나테가 선발로 데뷔전을 치렀으며, 후반에는 얀 디오망데와 마르크 쿠쿠레야가 교체 투입돼 데뷔전을 치렀다.

사진=더선

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경기가 끝난 뒤 무리뉴는 팀의 전반적인 경기력에 대해 긍정적으로 평가했다. 그는 신입생들이 팀에 적응하려면 시간이 더 필요하다고 지적했다.

무리뉴는 "늦게 합류한 선수들은 아직 같은 수준이 아니다"며 "첫날부터 시작한 선수들은 30번의 훈련과 6경기를 치렀다. 반면 지금 합류한 선수들은 훈련을 3~4번밖에 하지 않았다"고 말했다.

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레알 마드리드의 지휘봉을 다시 잡은 무리뉴는 2026~2027시즌 시작부터 상당한 압박을 받게 될 전망이다. 지난 시즌 바르셀로나가 라리가 우승을 차지하며 레알을 제쳤기 때문이다. 무리뉴에게는 이번 복귀 시즌에 레알을 다시 우승 팀으로 되돌려놓아야 하는 과제가 주어졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com