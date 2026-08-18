4,109,613,200,000…2주 남은 EPL 여름 이적시장, 이미 '역대급 액수' 찍었다

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 문이 닫히기까지 아직 2주가 남았다. 그런데 누적 금액은 이미 역대급이다.

Advertisement

잉글랜드 프리미어리그에서 올 여름에도 돈잔치가 펼쳐지고 있다. 영국 BBC는 17일(한국시각) '프리미어리그 여름 이적시장 마감이 2주 앞으로 다가온 가운데, 20개 클럽은 이미 21억4000만파운드(약 4조1096억원)를 지출했다'고 전했다. BBC는 풋볼트랜스퍼즈닷컴 자료를 인용해 이 액수가 2024년 여름 이적시장 총 지출액 19억8000만파운드(약 3조8023억원)를 넘어섰다고 지적했다.

구단들의 씀씀이도 대단하다. BBC는 '첼시는 현재까지 3억4800만파운드(약 6682억원)를 투자해 다른 구단들을 압도하고 있다. 토트넘 홋스퍼가 2억2800만파운드(약 4378억원)로 뒤를 잇고 있으며, 아스널과 맨체스터시티가 각각 1억5100만파운드(약 2896억원)를 투자했다. 첼시와 토트넘, 맨시티는 이번 이적시장에서 구단 최고 이적료 기록을 갱신했다'고 소개했다. 이어 '애스턴빌라와 브렌트포드, 브라이턴 앤 호브 앨비언, 코벤트리시티, 헐시티, 입스위치타운도 구단 사상 최고 이적료 기록을 세웠다. 올 한해로 따져보면 크리스털팰리스도 지난 1월 요르겐 스트란드 라르센을 영입하면서 최고 이적료 기록을 다시 썼다. 20개 팀 중 11팀이 2026년에 구단 이적료 신기록을 썼다'고 덧붙였다.

전체 규모의 3분의 1이 내부 거래로 이뤄지고 있는 게 EPL 올 여름 이적시장의 특이점이다. BBC는 '리그 내에서만 7억8500만파운드(약 1조5055억원)가 쓰였고, 올 여름 가장 큰 규모의 거래 12건 중 8개가 이 범주에 속한다'고 밝혔다. 이어 '지난 시즌 프리미어리그 팀 간 이적료 지출은 12억9000만파운드(약 2조4741억원)였고, 이적시장 전체 지출 중 35.9%에 해당했다'며 '2017~2018시즌에는 이적시장 총 지출 중 37%가 내부 거래에 해당했으나, 이제는 금액 자체가 커졌다'고 지적했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

구단 간 이적 시장 손익도 소개했다. BBC는 '첼시는 2억950만파운드(약 4018억원), 아스널은 1억1160만파운드(약 2224억원), 맨시티는 9200만파운드(약 1764억원)의 이적료 손실을 기록 중인 반면, 뉴캐슬은 2억2600만파운드(약 4334억원), 애스턴빌라는 1억9950만파운드(약 3826억원), 노팅엄 포레스트는 1억2300만파운드(약 2359억원)를 벌어들였다. 팰리스와 선덜랜드도 이적료 수입이 흑자'라고 설명했다.

Advertisement

이런 EPL 이적시장 규모는 유럽 타 리그를 압도하고 있다. BBC는 '이탈리아 세리에A가 현재까지 7억8000만파운드(약 1조4960억원), 스페인 프리메라리가가 5억1500만파운드(약 9877억원), 독일 분데스리가가 5억5000만파운드(약 1조548억원), 프랑스 리그1이 4억1200만파운드(약 7901억원)를 지출했다'고 전했다.

BBC는 '현재 이적료 지출 규모보다 높은 기록은 2023년 23억6000만파운드(약 4조5263억원), 지난해 여름 31억4000만파운드(약 6조223억원) 두 개 뿐'이라고 지적했다. 2023년 기록은 경신이 유력해 보이는 가운데, 향후 추세에 따라 작년 여름 기록까지 넘어설 수도 있다는 기대감이 커지고 있다.

Advertisement

프리미어리그는 인기 뿐만 아니라 재정 면에서도 세계 최고의 축구 리그로 꼽힌다. 세계구급 인기를 바탕으로 벌어들이는 중계권료 분배가 힘의 원천이다. 구단은 이를 바탕으로 선수 영입과 경기력 향상, 흥행 및 거대 스폰서 영입으로 몸집을 불려 결과적으로 리그 인기를 더 높이고 수익 규모도 키우는 선순환 고리를 완성했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com