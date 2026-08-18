'캡틴 브루노 강탈' 파격 조건 제시! 갈라타사라이 이적시 연봉 두 배 인상…맨유는 극구 반대 "매각 의사 전혀 없다"

브루노 페르난데스. 사진=폴리마켓FC

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스가 계속해서 시험에 들고 있다. 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이가 파격적인 연봉을 제안했다. 맨유는 페르난데스의 매각을 단호하게 반대하고 있다.

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영국 텔레그래프는 18일(한국시각) '갈라타사라이가 페르난데스의 연봉을 두 배로 올려주며 맨유에서 데려올 준비를 하고 있다'고 보도했다.

갈라타사라이는 페르난데스 영입을 위해 총 5000만유로(약 818억원) 규모의 조건을 제시하며 맨유를 찔러보고 있다. 갈라타사라이 수뇌부는 페르난데스 영입을 반드시 성사시키겠다는 의지를 보이는 중이다. 갈라타사라이는 페르난데스에게 4년 계약과 함께 연간 세후 2100만유로(약 343억원)를 지급할 의향이 있는 것으로 알려졌다. 여기에 계약금으로 400만유로(약 59억원)를 일시 지급하는 조건도 포함된다. 튀르키예의 유리한 세금 제도 덕분에 페르난데스는 갈라타사라이로 이적할 경우 현재 실수령액의 두 배를 받게 될 전망이다.

브루노 페르난데스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

페르난데스는 현재 맨유와의 계약 마지막 1년에 접어들었다. 그의 현재 계약은 주급 약 20만파운드(약 3억7000만원) 규모이며, 맨유는 계약을 1년 더 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 맨유는 페르난데스의 매각에 단호하게 반대하고 있다. 구단은 그를 향후 계획에 없어서는 안 될 핵심 선수로 여기고 있다. 페르난데스의 계약에 포함돼 있던 바이아웃 조항은 지난달 만료된 것으로 알려졌다. 이 조항이 있었다면 페르난데스는 이번 여름 이적시장에서 6500만유로(약 1030억원)에 맨유를 떠날 수 있었다.

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이번 여름 페르난데스는 이탈리아 세리에 A 유벤투스와 AC밀란의 관심도 받은 바 있다. 그는 과거 사우디아라비아로부터 상당한 규모의 이적 제안을 받았지만, 거절한 바 있다.

AFP연합뉴스

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갈라타사라이가 파격적인 제안을 했지만, 페르난데스의 마음이 흔들릴지는 지켜봐야 한다. 페르난데스는 꾸준히 맨유에 남아 트로피를 들고 싶다는 의지를 보여왔다. 마이클 캐릭 맨유 감독 역시 이적시장 마감 전까지 선수단 강화를 원하고 있다. 페르난데스의 이탈은 원하지 않을 것으로 보인다.

매체는 '갈라타사라이가 거액의 연봉을 제시하며 페르난데스를 강하게 유혹하고 있지만, 맨유는 주장인 페르난데스를 매각할 의사가 없다'며 '특히 바이아웃 조항까지 만료된 만큼 갈라타사라이가 실제로 페르난데스를 데려오기 위해서는 맨유의 동의를 얻어야 하는 상황'이라고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com