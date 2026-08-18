김민재 '韓 16호 프리미어리거' 가능성 점화! 맨유가 예의주시…그러나 뮌헨 생활 만족 중→분데스리가 잔류 무게

김민재. 사진=MUIP

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 클럽 맨체스터 유나이티드가 한국 국가대표 수비수 김민재를 노린다는 소식이다. 바이에른 뮌헨 소속인 김민재는 현재 팀에 잔류하기를 원하고 있다.

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영국 센트레 데빌스는 17일(한국시각) '이적시장 마감 전 뮌헨에서 추가적인 선수 매각이 이뤄질 가능성도 여전히 있지만, 김민재는 자신이 팀을 떠나는 선수 명단에 포함되는 것을 원하지 않는 것으로 보인다'고 전했다.

맨유는 수비 강화를 위해 김민재 영입을 원하고 있다. 김민재가 맨유로 떠난다면 다음 시즌 유일한 한국인 프리미어리거가 될 가능성이 크다. EPL 데뷔전에 성공한다면 16호 한국인 프리미어리거가 된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

앞서 뮌헨 소식에 정통한 크리스티안 폴크 기자는 맨유가 김민재에게 관심을 보이고 있으며, 그의 상황을 계속 주시하고 있다고 확인했다. 김민재는 여전히 맨유의 영입 리스트에 포함돼 있다고 한다.

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그러나 맨유의 관심이 무색하게 김민재는 EPL에 합류할 의사가 없어 보인다.

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매체는 '김민재는 현재 콤파니 감독이 선호하는 주전 센터백 조합에 포함돼 있지는 않다'면서도 '그럼에도 그는 뮌헨 생활에 만족하고 있으며, 다시 주전 자리를 차지하기 위해 경쟁할 기회를 원하고 있다'고 설명했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 골을 허용한 한국팀 김승규와 김민재가 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

김민재는 요나탄 타와 다요 우파메카노에게 밀려 백업 수비수로 간간이 출전 기회를 잡고 있다. 제한적인 출전에도 그는 현재의 역할에 만족하고 있다고 한다. 다음 시즌 좋은 경기력을 보여주거나 선수단 내 부상이 발생한다면 다시 선발 라인업에 들어갈 기회가 있을 것으로 예상된다.

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뮌헨도 당장 김민재를 내보낼 이유가 없다. 뮌헨은 분데스리가와 UEFA 챔피언스리그, 그리고 각종 컵대회 등을 병행해야 한다. 주전 센터백 두 명만으로 선수단을 운영할 수는 없다. 이 때문에 김민재는 중요한 수비진 자원으로 평가된다.

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매체는 '김민재와 뮌헨 모두 현재 상황에 만족하고 있는 것으로 보인다'며 '그가 입장을 바꾸거나 이적시장 마감 전 뮌헨의 수비진 운영 계획에 변화가 생기지 않는 한 독일에 남을 가능성이 훨씬 크다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com