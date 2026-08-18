이강인 패스 받을 사람 여기 모여라→첼시 공격수까지 노리는 AT 마드리드…쇠를로트 부상에 따른 선택

니콜라스 잭슨. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인을 영입한 아틀레티코 마드리드가 계속해서 공격진 강화를 노린다.

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스페인 피차헤스는 17일(한국시각) '아틀레티코는 공격진 강화를 목표로 하고 있다'며 '팀을 떠나는 선수가 추가로 나올 가능성이 있기 때문이다'고 보도했다.

아틀레티코가 원하는 공격수는 니콜라스 잭슨이다. 첼시 소속의 잭슨은 이적시장 막판 아틀레티코의 영입 후보에 올랐다고 한다. 아틀레티코는 알렉산데르 쇠를로트의 부상 이후 또 다른 공격수를 찾고 있다. 첼시는 잭슨의 이적료로 6000만파운드(약 1149억원)를 책정하고 있는 것으로 알려졌다. 아틀레티코와 경쟁할 구단은 여럿이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 애스턴 빌라와 토트넘도 잭슨을 주시하고 있는 것으로 전해졌다.

AP연합뉴스

아틀레티코가 공격수 영입에 나선 것은 쇠를로트의 상황 때문에 더욱 중요해졌다. 쇠를로트는 근육 부상을 당해 약 4주간 결장할 예정이다. 이로 인해 그는 다음 시즌 초반 출전하지 못하게 됐으며, 디에고 시메오네 감독이 당장 활용할 수 있는 공격 옵션도 줄어들었다. 잭슨은 2025~2026시즌을 바이에른 뮌헨에서 임대 생활한 뒤 올여름 첼시로 돌아왔다. 독일에서 시즌을 마친 잭슨은 8골 3도움을 기록했으며, 이 기록 역시 아틀레티코가 그의 영입 가능성을 검토하는 과정에서 고려하고 있는 요소다. 잭슨은 과거 비야레알에서 뛰었던 경험이 있어 라리가에도 익숙하다.

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아틀레티코는 잭슨에서 멈추지 않는다. 측면에서 뛸 수 있는 선수 한 명을 더 영입하려 하고 있다. 현재 아틀레티코 최전방에는 훌리안 알바레스와 쇠를로트, 아르나우 오르티스가 있다. 중원에서 이강인이 든든하게 버티고 있는 만큼 공격수 선택지가 많아진다면 팀의 전력 향상에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 잭슨과 새로운 측면 공격수 모두 핵심은 이적료에 있다.

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매체는 '첼시가 요구하는 이적료는 아틀레티코의 관심이 어느 정도까지 진전될지를 결정하는 중요한 요소가 될 전망'이라며 '아틀레티코는 이적시장 마지막 2주 동안 어떤 공격수를 최우선 영입 대상으로 삼을 것인지 결정해야 하는 상황에 놓였다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com