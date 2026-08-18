이제 34살 노장인데, 손흥민 아이고, 고생길 계속된다...LAFC 흥부듀오 의존증 해결 의지 NO

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[스포츠조선 김대식 기자]LAFC는 이번 여름 이적시장에서 손흥민의 새로운 파트너를 추가하지 않을 전망이다.

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영국 디 애슬래틱은 17일(한국시각) 남은 여름 이적시장에서 주목해야 할 미국 메이저리그사커(MLS) 구단을 집중적으로 조명했다.

최근 MLS 구단들은 세계적인 슈퍼스타 영입을 진행하고 있다. 이번 여름에만 로베르트 레반도프스키가 시카코 파이어로 향했고, 앙투완 그리에즈만이 올랜도 시티 유니폼을 입었다. 알렉시스 산체스 또한 몽레알 선수가 됐다. 이처럼 이적시장이 활발하게 이뤄지고 있기 때문에 LAFC도 추가 영입에 대한 기대감이 있었다.

연봉 샐러리캡에 관련없이 영입할 수 있는 지정 선수 한 자리가 남았기 때문이다. 가뜩이나 LAFC는 손흥민과 드니 부앙가에 대한 의존도가 너무 높다는 문제가 지속되고 있는 상황. 손흥민과 부앙가가 해결해주지 못하는 경기에서는 승률이 급감한다. 하지만 LAFC는 잠잠한 이적시장을 보낼 예정이다.

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LAFC는 남은 이적시장에서 거액의 이적료를 투자할 주목할 만한 팀으로 지목되지 않았다. 먼저 서부 콘퍼런스 콜로라도 래피즈가 지목됐다. 루카스 해링턴을 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 매각하면서 거액의 이적료를 받은 콜로라도는 이미 이적료를 재투자할 계획이라고 밝혔다.

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매체는 '현재 선수단에 추가적인 변화가 생길 수 있다. 지금 가장 유심히 지켜봐야 할 팀'이라고 지목했다.

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레반도프스키를 영입한 시카고 역시 추가 보강이 예상된다. 매체는 '위고 카이퍼스가 CF 몬테레이로 이적함에 따라 빈 지정 선수 자리가 생겼으며 이 자리를 채울 것으로 보인다. 시카고는 이번 여름 앞서 영입한 레반도프스키의 파트너가 될 지정 선수급 10번(공격형 미드필더) 영입을 준비 중이다. 구단주가 리그에서 가장 탄탄한 자금력을 갖추고 있는 데다 프런트의 영입 능력과 코칭스태프의 명확한 플레이 스타일이 더해져 자금은 전혀 문제가 되지 않는다'며 기대감을 드러냈다.

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마지막으로 세인트루이스 시티가 언급됐다. 매체는 '이미 이번 여름 앞서 삼순스포르로부터 지정 선수인 카를로 홀세를 영입했다. 하지만 마르셀 하르텔이 떠나면서 또 한 명의 DP를 추가할 수 있게 되었다. 이들은 여전히 지정 선수급 9번(스트라이커)을 물색 중'이라고 전했다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com