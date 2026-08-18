배준호 이적 대위기, 빅리그행 시그널 사라진다..."스토크 절대 양보 불가, 최종 이적 불발될 위험"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 빅리그 이적이 불발될 수 있다는 주장이 등장했다.

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프랑스의 스포르트는 17일(한국시각) '배준호는 떠나고 싶어 하지만, 리옹은 요구 이적료를 충족시키지 못하고 있다'고 보도했다.

스포르트는 '스토크 시티는 보너스를 포함해 600만 유로를 요구하고 있으며, 그 이하로는 절대 양보하지 않을 것으로 보인다. 당분간 이적 협상은 진전되지 않을 것으로 예상된다. 리옹이 영입 제안을 수정하는 데 시간이 오래 걸리면 해당 선수를 놓칠 수도 있다. 리옹은 이외에도 카세레스, 바에, 마가사 등 여러 선수에게 동시에 소액 제안을 하는 등 이적 활동을 진행하고 있지만, 어느 하나라도 최종 계약으로 이어지지 않을 위험도 있다'고 전했다.

사진=대한축구협회

배준호는 올여름 이적 관심과 함께 선수 경력의 중요한 시기를 맞이했다. 2023년 여름 첫 유럽 무대 이적 이후 3년의 시간이 흐르며 적응을 마쳤다. 스토크의 핵심 멤버로서 활약했다. 다만 정체되는 시점이 도래했다. 선수로서 성장을 위해선 더 큰 무대로 향해야 할 시점, 관심을 보인 구단은 리옹이었다.

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배준호에게도 매력적인 행선지다. 매 시즌 유럽챔피언스리그 진출을 경쟁하는 빅리그의 팀으로 이적할 수 있는 기회가 흔하지 않았기에 올여름 이적 가능성에 더 힘이 실렸다. 프랑스 일부 언론에서는 배준호가 이미 리옹행에 동의했다는 주장까지 나왔다.

사진=배준호 SNS 캡처

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문제는 리옹의 이적료 제안이다. 스토크의 요구 조건에 미치지 못하며 협상이 진전되지 못하고 있다. 스토크는 요구 이적료에 대한 입장을 굽히지 않고 있기에, 마지막 시점까지 리옹이 스토크를 만족시킬 제안을 건네지 못한다면 이적이 불발될 위기다.

여름 이적시장에서 큰 관심을 모았던 배준호의 이적설이 좀처럼 변화가 없다. 리옹 혹은 스토크, 누군가가 결단을 내리지 못한다면 이적시장 마지막까지 이적은 표류할 가능성이 크다. 스토크는 이미 배준호 없는 플랜을 준비하는 모습이다. 이미 시즌 개막 후 첫 경기에서도 배준호를 선발에서 제외했다. 배준호의 고민이 커지는 여름이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com