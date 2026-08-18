'초비상' 맨체스터 유나이티드 어찌할 셈인가, '에이스+주장' 브루노 매각하나...갈라타사라이 820억 초대형 제안 도착

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]튀르키예 명문 갈라타사라이가 맨체스터 유나이티드와 브루노 페르난데스를 시험할 예정이다.

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영국 텔레그래프는 17일(한국시각) '갈라타사라이가 포르투갈 미드필더 페르난데스를 맨유에서 유혹하기 위해 그의 주급을 두 배로 인상할 준비를 하고 있다. 튀르키예 챔피언 갈라타사라이는 이번 주 옵션을 포함해 총 5000만유로(약 820억원)의 제안을 통해 구단의 판매 불가 의지를 시험할 것으로 알려졌다'고 보도했다.

이어 매체는 '두르순 외즈베크 갈라타사라이 회장은 페르난데스 영입을 강력히 원하고 있으며, 구단은 맨유 주장에게 세후 연봉 2100만유로(약 344억원)에 4년 계약, 그리고 계약금 400만유로(약 65억원)를 일시금으로 지급할 용의가 있는 것으로 전해졌다. 튀르키예의 유리한 세금 제도 덕분에 페르난데스가 갈라타사라이로 이적할 경우 실수령액 기준으로 현재 받던 금액의 두 배를 벌게 된다'고 전했다.

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페르난데스는 현재 맨유에서는 없어서는 안될 핵심적인 존재다. 팀의 에이스이자 주장이다. 페르난데스의 유무에 따라서 맨유 경기력은 크게 차이가 난다. 30대에 접어들었지만 기량 하락은 나타나지도 않고 있다. 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 최다 도움 기록까지 세웠다.

맨유는 페르난데스를 어떻게든 지켜야 하는 입장이지만 브루노를 통해서 막대한 돈을 벌 수 있는 마지막 기회이기도 하다. 페르난데스는 맨유로부터 주급 20만파운드(약 3억8000만원)를 받고 있으며 계약 1년이 남았다. 맨유는 계약 1년을 추가할 수 있는 조항을 보유하고 있는 중이다.

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텔레그래프는 '맨유는 자신들의 구상에 핵심적인 역할을 하는 페르난데스의 매각을 단호하게 반대하고 있다. 또한 이번 여름 6500만유로(약 1066억원)에 이적할 수 있었던 페르난데스의 바이아웃 조항은 지난달로 만료된 것으로 알려졌다'고 전했다.

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그럼에도 불구하고 갈라타사라이는 페르난데스 영입을 추진할 계획이다. 텔레그래프는 '외즈베크 회장이 이번 이적을 직접 지휘하고 있는 것으로 전해졌다. 이번 여름 유벤투스, AC 밀란과도 연결되었던 페르난데스는 과거 사우디아라비아로부터 온 막대한 금액의 제안들을 거절한 바 있다. 페르난데스는 맨유가 자신의 야망에 부응할 수 있는 팀이 되어야 한다고 지속적으로 요구해 왔으며, 가장 큰 트로피를 두고 경쟁하는 것이 항상 그의 최우선 동기'라고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com