'韓 EPL 0명' 초대형 위기, 김민재도 못 구한다...역대 21번째 프리미어리거 기회 거절, "맨유 영입 시도 무산될 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 맨체스터 유나이티드 이적은 올여름 이뤄지지 않을 예정이다.

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독일의 바바리안풋볼웍스는 17일(한국시각) '김민재는 맨체스터 유나이티드 이적을 고려하지 않을 가능성이 크다'고 보도했다.

바바리안풋볼웍스는 '바이에른 뮌헨의 센터백 김민재가 맨체스터 유나이티드의 이적헐 수 있다는 소문은 실제로 등장했을 가능성이 크다. 맨유가 김민재에게 큰 관심을 보이고 있기 때문이다. 다만 그렇다고 해서 바이에른 뮌헨이나 김민재가 실제로 이적을 원한다는 의미는 아니다'고 전했다.

이어 '김민재는 바이에른 뮌헨에서 3번째 수비수 자리를 굳혔고, 바이에른 뮌헨은 그를 잔류시키고 싶어하는 것으로 보인다. 맨체스터 유나이티드가 그를 영입하려는 시도는 무산될 가능성이 크다'고 덧붙였다.

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김민재는 올여름 강력하게 바이에른 잔류 의지를 내비쳤다. 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류에 대한 생각이 확고했다.

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바이에른의 입장도 다르지 않았다. 바이에른 뮌헨 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 '바이에른이 계획을 변경했다. 김민재는 더 이상 판매 대상이 아니다. 김민재 스스로가 받아들이고 싶은 특별한 제안만이 유일한 예외다. 현재 상황으로는 바이에른이 그를 보유하고자 한다. 김민재를 포함한 계획을 세우고 있다'고 밝혔다.

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다만 관심은 여전했다. 수비진 보강을 원하는 맨유의 리스트에 올랐다는 소식이 전해졌다. 독일 스포르트 빌트 소속 기자인 크리스티안 폴크는 최근 '맨체스터 유나이티드가 김민재에게 관심을 보인다는 소식은 어느 정도 진실이다. 김민재는 맨유의 영입 명단에 올라가 있다. 맨유는 항상 그의 상황을 주시하고 있다'고 설명했다.

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김민재가 맨유에 합류한다면 박지성에 이어 두 번째로 맨유에서 활약하는 한국 선수가 될 수 있다. 또한 손흥민의 이탈, 황희찬의 소속팀 강등 이후 끊어질 위기인 한국인 프리미어리거의 명맥도 이어갈 수 있는 기회가 될 수도 있다. 그럼에도 김민재의 잔류 의지가 확고하기에 이적은 성사되지 않을 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com