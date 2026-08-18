"NO.7 이강인은 그리즈만을 대체할 수 없다" 스페인 마르카 냉철 분석, "PSG와 아틀레티코는 달라"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'대한민국 천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 '전 아틀레티코 에이스' 앙투안 그리즈만(올랜도)을 대체할 수 없을 거란 분석이 나와 눈길을 끈다.

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스페인 일간 '마르카'는 이강인이 아틀레티코 공식 입단식을 거행한 18일(한국시각), 새로운 등번호 7번에 대한 분석 기사를 냈다. '이강인, 아틀레티코 공격 판도를 바꿀 재능, 하지만 그리즈만을 대체할 순 없다'라는 제하의 기사에서 왜 디에고 시메오네 아틀레티코 감독이 이강인을 영입했는지, 이강인이 그리즈만과 어떻게 다르고 올 시즌 팀에 어떤 기여를 할 수 있는지 등에 대해 논했다.

먼저 '마르카'는 시메오네 감독이 이강인을 영입한 이유에 대해선 "아틀레티코는 오랫동안 볼 점유율이 중요한 경기에서 승리하기 위해 재능이 있는 선수를 찾고 있었다. 시메오네 감독의 팀은 강렬한 압박과 빠른 역습으로 경기를 풀어갔지만, 상대가 인내심 있는 빌드업을 강요할 때는 고전했다. 지난겨울 이적시장에서 왼쪽 윙으로 아데몰라 루크만을 영입했으나, 오른쪽 윙은 여전히 부족했다. 바로 이 지점에서 이강인이 영입됐다. 이강인은 아틀레티코의 기존 공격수들과는 다른 유형이다. 골잡이보단 플레이메이커에 가깝고, 직접적인 마무리보단 연계 플레이에 능하다. 팀의 플레이를 풍성하게 만들 수 있는 뛰어난 기술을 갖추고 있다"라고 밝혔다.

출처=아틀레티코 마드리드 SNS

이강인은 이번 여름 이적시장을 통해 아틀레티코를 떠난 그리즈만과 자연스레 비교가 되고 있다. 그리즈만은 등번호 7번을 달고 아틀레티코에서 리빙 레전드의 길을 걸었다. '마르카는 "이강인은 그리즈만의 직접적인 후계자라는 꼬리표는 달지 않았다. 그리즈만의 남긴 창의적인 영향력을 고려할 때, 그리즈만과의 비교는 불가피하다. 이강인도 수비 라인에서 공을 받아 연계 플레이를 펼치고, 어시스트를 제공하고, 볼 점유율을 유지하고, 상대 진영에서 더 나은 판단력을 보여줄 수 있다. 하지만 팀은 중요한 요소를 잃게 된다. 그리즈만은 뛰어난 수비 지능, 조직적인 플레이, 더 많은 득점, 전술적 리더십, 그리고 공을 많이 만지지 않고도 경기에 큰 영향을 미칠 수 있었다. 이강인이 창의적인 역할에 특화된 선수라면, 그리즈만은 모든 것을 갖춘 선수였다"라고 평했다.

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이 매체는 "그런 면에서 이강인의 영입은 다른 관점에서 이해해야 한다. 이강인은 공격 전개, 마무리 패스, 세트피스 등을 담당할 수 있지만, 그리즈만이 수년간 보여준 득점력, 리더십, 그리고 수비적인 영향력을 혼자서 대체할 수 없다. 따라서 이강인의 합류는 그리즈만의 개인적인 대체자가 아니라, 공격진 전체의 진화를 위한 발판으로 보는 것이 더 타당할 것"이라고 밝혔다.

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이강인이 새로운 시스템 하에서 적응이 필요하다는 주장도 폈다. '마르카는 "이강인의 좋은 기록은 대부분 파리생제르맹 시절에 나왔다. 파리생제르맹은 점유율을 독점하고 다양한 패스 옵션을 제공하는 팀이었다. 아틀레티코에선 볼 점유율이 낮아지고, 가까운 곳에서의 지원도 줄어들며, 훨씬 더 많은 오프 더 볼 움직임을 요구받게 될 것이다. 그리고 이 적응 과정에서 훨씬 더 엄격한 전술적 규율을 익혀야 할 것"이라고 전했다. 이강인이 새로운 환경에 빠르게 적응한다면 "새로운 아틀레티코 공격진의 진화를 설명하는 중요한 요소가 될 것"이라고 덧붙였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com