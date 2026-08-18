'이민성호' 승선도 불발됐는데...유럽에서 인기 폭발! '제2의 이강인' 김민수, 빅리그 주전 기회 등장 "리옹 영입 문의 완료"

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 빅리그의 관심을 받고 있다.

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프랑스의 풋수르7은 17일(한국시각) '리옹은 김민수를 주시하고 있다'고 보도했다.

풋수르7은 '말릭 포파나의 이적 가능성을 염두에 둔 리옹은 이미 물밑에서 그의 대체자를 물색하고 있는 것으로 보인다. 소식에 따르면 리옹은 김민수에 대해 문의했다. 안도라 임대를 마친 김민수는 지로나와 2027년 6월까지 계약되어 있다. 김민수는 리옹이 올여름 찾고 있는 유형의 선수다. 팀에 쉽게 적응하고 빠르게 성장할 수 있는 잠재력을 지닌 젊은 선수다'라고 전했다.

사진=김민수 SNS 캡처

스페인이 주목하는 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인으로 향한 김민수는 지로나 합류 이후 줄곧 재능을 인정받았다. 빠른 성장세와 함께 지로나 B팀에 합류한 김민수는 2024~2025시즌 라리가 데뷔까지 성공했다. 2025~2026시즌은 본격적인 성장의 시간이었다. 안도라로 임대를 떠나 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 1군 경험을 충분히 쌓았다.

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소속팀 지로나에 복귀했지만, 상황이 달라졌다. 지로나의 2부 강등, 김민수로서는 여러 빅리그 구단의 관심과 함께 지로나에 잔류해 팀의 승격을 도울 것인지, 아니면 도약을 택할 것인지가 중요한 여름이다. 이런 상황에서 리그1 명문 구단인 리옹의 관심이 도착하며, 김민수의 빅리그행 선택 여부가 중요해졌다. 이미 지로나에서는 시즌 개막부터 주전으로서의 입지를 인정받는 모양새다. 레가네스와의 개막전에 선발 출전해 68분을 소화했다. 이런 상황에서 빅리그 이적이 김민수의 성장에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다.

사진=김민수 SNS 캡처

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한편 김민수는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 최종 명단에서 아쉽게 탈락하며, 이번 여름 거취가에 관심이 쏠린다. 2006년생인 김민수는 충분히 활약할 수 있는 팀에서 경력을 이어가야, 향후 병역 문제를 해결하기 위한 와일드카드 발탁도 기대해볼 수 있다. 김민수에게 이번 이적시장 선택이 더 중요해진 이유다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com