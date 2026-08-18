'급해졌다, 이대로는 안 된다' 로드리가 떠난 맨체스터 시티, 부아디와 엔조 페르난데스 동시 영입 계속 추진..'커뮤니티 실드 3골차 대패가 컸다'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Enzo Fernandez looks dejected as he walks off the pitch after being shown a red card by the referee REUTERS/Amanda Perobelli

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]스페인 국가대표 미드필더 로드리의 FC바르셀로나 이적에 합의한 EPL 맨체스터 시티가 아르헨티나 국가대표 엔조 페르난데스(첼시) 영입을 계속 추진하고 있다.

Advertisement

첼시는 만 25세의 페르난데스에 대한 이적 시한을 현지시각 지난 14일 오후 5시로 설정했었다. 또 요구 이적료로 1억2000만파운드로 정했다.

매체 스카이스포츠에 따르면 그 마감 시한은 제안 없이 지나갔지만 맨시티는 첼시에서 페르난데스의 상황을 여전히 예의주시하고 있다는 것이다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Manchester City Training - Kai Tak Sports Park, Hong Kong, China - July 31, 2026 Manchester City manager Enzo Maresca during training REUTERS/Tyrone Siu

페르난데스는 여전히 첼시를 떠나고 싶어한다. EPL의 이번 여름 이적시장은 오는 9월 1일까지다. 스카이스포츠는 맨시티가 그를 영입하려면 더 많은 금액의 이적료를 지불해야 할 것으로 보인다고 전했다. 첼시가 정한 이적 시한과 금액이 지났기 때문이다.

Advertisement

더 다급해진 쪽은 맨시티다. 펩 과르디올라 감독에 이어 새로 맨시티 지휘봉을 잡은 엔조 마레스카 감독은 로드리가 6500만파운드의 이적료에 바르셀로나로 이적이 결정됨에 따라 그 공백을 페르난데스 영입으로 메우고 싶어한다. 따라서 포기 없이 계속 추진하고 있다는 것이다.

Advertisement

맨시티는 또 프랑스 릴에서 높은 평가를 받는 모로코 국가대표 미드필더 아유브 부아디 영입 협상을 진행 중이다. 그러나 부아디가 곧바로 선발 라인업에 들어갈지는 두고 봐야 한다. 아직 어리고 EPL 무대 적응에는 시간이 필요하기 때문이다.

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City v West Ham United - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 19, 2024 Manchester City's Rodri celebrates with the trophy after winning the Premier League Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

맨시티는 지난 16일 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵)에서 아스널에 0대3으로 대패했다. 그 경기에서 마레스카 감독은 이번 여름에 노팅엄에 1억1600만파운드를 지불하고 영입한 미드필더 엘리엇 앤더슨과 마테오 코바치치를 나란히 수비형 미드필더로 투입했다. 하지만 맨시티는 허리 중원 싸움에서 아스널에 밀렸다. 로드리의 공백이 크게 드러난 경기였다. 당시 로드리는 출전 명단에서 빠졌다. EPL은 오는 주말 새 시즌을 개막한다. 맨시티 경영진이 다급해질 수밖에 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com