'1명 말고 2명 세트로 데려온다' 살라 떠난 리버풀, PSG 듀오 바르콜라+음바예 동시 영입 박차..총 이적료 1억5500만파운드 지불 전망

France's Bradley Barcola (12) celebrates scoring his side's 2nd goal during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Senegal's Ibrahim Mbaye REUTERS/Benoit Tessier

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀이 새 시즌 개막을 앞두고 선수 보강에 박차를 가하고 있다. 최근 그들의 관심은 파리생제르맹(PSG)의 두 선수에게 꽂혀 있다. 프랑스 국가대표 브래들리 바르콜라와 세네갈 국가대표 이브라힘 음바예다.

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리버풀은 바르콜라 영입을 위해 PSG와 막판 협상 중이다. 바르콜라와 개인 합의를 마친 상황이고, 이적료를 놓고 마지막 줄다리기 중이다. 게다가 음바예가 리버풀과 개인 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 프랑스 RMC스포츠에 따르면 음바예가 리버풀과 개인 조건에 합의했다고 한다. 두 클럽 간 이적료 협상이 이어지고 있는 가운데, 음바예는 안도니 이라올라 감독의 리버풀과 5년 계약을 체결할 것으로 보인다. 독일 레버쿠젠도 음바예에게 관심을 보였지만 그는 EPL 이적으로 마음을 굳힌 상태라고 한다.

France's Bradley Barcola (12) celebrates scoring his side's 2nd goal during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)

영국 매체 팀토크도 리버풀이 PSG의 듀오 바르콜라와 음바예를 동시 영입을 추진하고 있다고 보도했다. 두 선수의 이적료는 총 1억5500만파운드에 달할 것으로 전망했다.

리버풀은 지난 시즌을 끝으로 팀의 레전드 모하메드 살라를 떠나보냈다. 살라는 최근 튀르키예 트라브존스포르와 FA 계약했다. 리버풀은 오는 주말 2026~2027시즌 개막을 앞두고 공격진 강화를 모색하고 있다. EPL의 이번 여름 이적시장 문은 오는 9월 1일까지 열려 있다. 리버풀은 이번 여름에 아직 선수 영입이 많지 않았다. 윙어 빅토르 무뇨스, 센터백 로날드 아라우호(임대) 영입이 전부였다.

Soccer Football - UEFA Super Cup - Paris St Germain Training - Stadion Salzburg, Salzburg, Austria - August 11, 2026 Paris St Germain's Achraf Hakimi, Desire Doue and Ibrahim Mbaye during training REUTERS/Gintare Karpaviciute

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바르콜라와 음바예는 PSG 보다 더 많은 경기 출전 시간을 받을 수 있는 클럽으로의 이적을 원한다. PSG는 공격진이 막강하다. 기존 스리톱 우스만 뎀벨레, 크바라츠헬리아, 데즈레 두에에다 최근 스페인 국가대표 페란 토레스, 프랑스 대표 마그네스 아클리오체, 벨기에 영건 미카 고츠까지 영입했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com