'황희찬 울버햄턴 시절 동료, 인기 대폭발' 이적료 7000만→1억파운드 인상, 포르투갈 국대 윙어 페드로 네투 영입전 불타오른다..'알힐랄, 맨시티 서로 달라'

Portugal's Pedro Neto (18) and Spain's Alex Baena (15) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 유럽 축구 이적 시장에서 인기가 치솟는 선수 중 한 명이 바로 포르투갈 국가대표 윙어 페드로 네투(첼시)다. 네투는 한국 축구 국가대표 황희찬의 울버햄턴 시절 동료였다.

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네투를 두고 요즘 영입전이 불붙었다. 사우디아라비아 알 힐랄과 강하게 링크돼 있다. 게다가 EPL에서도 맨체스터 시티, 아스널, 토트넘이 경쟁 중이다. 알 힐랄과 맨시티 양강 대결에 아스널과 토트넘이 예의주시하는 모양새다. 네투의 소속 클럽 첼시는 이적료 인상 적기를 맞았다.

영국 매체 데일리 메일에 따르면 사우디 빅클럽 알 힐랄이 거액의 연봉으로 네투를 유혹하고 있다. 이에 첼시는 네투의 이적료로 1억파운드를 원하고 있는 것으로 알려졌다. 또 다른 영국 매체 메트로는 맨시티, 아스널, 토트넘도 네투 영입에 관심을 보이고 있다고 전했다. 맨시티 사령탑은 첼시에서 네투와 한솥밥을 먹었던 엔조 마레스카 감독이다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Chelsea v Real Sociedad - Stamford Bridge, London, Britain - August 15, 2026 Chelsea's Pedro Neto in action with Real Sociedad's Jon Martin Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

네투는 빠른 스피드를 이용한 저돌적인 공간 돌파가 최대 장점이다. 그는 2024년 울버햄턴에서 이적료 5100만파운드에 첼시로 이적했다. 이후 유럽컨퍼런스리그와 2025년 FIFA 클럽 월드컵에서 우승을 차지했다. 모두 마레스카 감독과 함께 이룬 결과물이었다. 마레스카 감독은 토트넘 이적설이 강하게 제기된 브라질 출신 사비뉴를 팔고 대신 네투 영입을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

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'오일 머니'를 앞세운 알 힐랄은 첼시의 요구 이적료를 맞춰줄 수 있다는 입장이다. 또 만 26세 네투에게 거액의 연봉을 제시한 것으로 알려졌다.

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결정은 네투에게 넘어간 상황이다. 알 힐랄은 이번 여름, 프란시스쿠 트린캉, 크리센시오 서머빌 등을 영입하며 이미 큰 돈을 지불했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal's Pedro Neto reacts as his boot comes off REUTERS/Kai Pfaffenbach

첼시는 당초 네투를 매각할 의사가 없었다. 또 다른 팀들의 접근을 막기 위해 7000만파운드 정도의 이적료를 책정했다가 러브콜이 쇄도하자 몸값을 상향 조정했다.

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2000년생인 네투는 첼시와 2031년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 6040만유로에 달한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com