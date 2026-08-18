토트넘 제정신이야? '최악 영입' 히샬리송이 이강인보다 비싸다...1티어 폭로 "이적료 770억 책정"

사진=히샬리송 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 히샬리송을 팔고 싶은 생각이 있는 것일까.

Advertisement

영국 풋볼 인사이더에서 일하며 토트넘 관련 소식에 능통한 폴 오 키프는 18일(한국시각) 개인 SNS에서 토트넘이 히샬리송에게 책정한 이적료를 공개했다.

현재 토트넘은 히샬리송을 매각 대상으로 분류하고 있지만 히샬리송을 향한 다른 구단들의 영입 제안을 거절하고 있는 것으로 파악됐다. 최근에는 에버턴이 히샬리송 복귀를 추진했지만 토트넘이 원하는 수준의 제안이 오지 않았던 것으로 파악됐다. 이에 토트넘 팬들이 도대체 히샬리송을 얼마에 팔고 싶어하는 것인지 궁금해했다.

폴 오 키프는 토트넘이 히샬리송의 이적료로 4000만파운드(약 767억원)를 원한다고 폭로했다. 히샬리송은 이번 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 것으로 알려져있지만 그는 토트넘이 계약 1년 연장 조항을 보유하고 있다는 추가적인 정보 또한 전했다.

로이터연합뉴스

4000만파운드라는 가격에 히샬리송을 구매하려는 팀은 나타나지 않을 가능성이 높다. 히샬리송의 현재 가치는 약 2100만파운드(약 402억원)에 불과하기 때문이다. 이적시장 인플레이션이 있다고 해도, 이는 최근 상승세를 보이는 선수에게만 적용되는 이야기다. 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인이 히샬리송보다 몸값이 높은데, 약 3400만파운드(약 651억원)에 이적했다. 토트넘이 얼마나 말도 안되는 돈을 원하는 것인지를 알 수 있는 대목.

Advertisement

심지어 히샬리송은 2022~2023시즌 토트넘 선수가 된 후로 단 1시즌도 이적료 값을 해준 적이 없다. 데뷔 시즌에는 겨우 3골, 2023~2024시즌에는 12골로 나아졌지만 2달 반짝이었다. 2024~2025시즌에는 부상에 허덕이면서 5골이 전부였다. 지난 시즌에도 12골이 끝이었다. 토트넘 입단 후 133경기 32골-15도움. 약 5000만파운드(약 958억원)를 지불하고 데려온 선수에게 원했던 공격 포인트가 아니다.

AFP연합뉴스

토트넘은 어떻게든 히샬리송을 처분하면서 기존 이적료를 회수하고 싶어하는 입장으로 보인다. 이를 토대로 추가적인 영입에 나설 수 있기 때문이다. 하지만 그런 계획은 2년 전부터 있었다. 그때도, 지금도 히샬리송을 비싸게 주고 사려는 팀은 나타나지 않고 있다.

Advertisement

토트넘이 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스 등 이번 시즌 막대한 투자를 진행했는데도 불구하고, 여전히 믿음직한 골잡이는 없는 상황. 차라리 히샬리송을 적절한 가격에 처분하고 더 좋은 매물을 선점하는 게 더 나았을 것이다.