"이강인은 AT 마드리드의 기둥" 회장이 '공식 인증' 미쳤다…뛰어난 기술과 시야 기대→한국 방문 '만족'

이강인(왼쪽)과 엔리케 세레소 아틀레티코 마드리드 회장. 사진=아틀레티코 마드리드

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 필 포든과 인사를 나누고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인은 팀의 핵심 선수로서 활약할 것으로 보인다. 엔리케 세레소 아틀레티코 마드리드 회장이 입단식에서 이를 인증했다.

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스페인 문도 데포르티보는 17일(한국시각) '세레소 회장이 메트로폴리타노에서 열린 한국 선수 이강인의 입단식에서 그를 환영했다'고 보도했다.

세레소 회장은 "스포츠 디렉터진은 오래전부터 이강인을 지켜보고 있었다"며 "11살의 나이에 가족과 함께 발렌시아로 가기로 결정했고, 그곳 유소년 아카데미에서 10년을 보냈다"며 "뛰어난 기술과 경기 시야를 갖췄고, 이러한 능력은 2023년 여름 그를 PSG로 이끌었다"고 소개했다. 이어 "그곳에서 많은 우승을 차지했고, 특히 최근 두 차례의 UEFA 챔피언스리그 우승이 돋보인다"고 덧붙였다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

세레소 회장은 한국에서의 프리시즌 일정에 대해서도 언급했다.

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그는 "불과 열흘 전 우리 팀은 한국에서 경기를 치렀고, 방문하는 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "한국은 우리를 큰 사랑과 존중으로 맞아줬기 때문이다"고 말했다.

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또 세레소 회장은 "우리는 그곳에서 아틀레티코가 얼마나 큰 반향을 일으키는지도 직접 확인할 수 있었다"며 "그들은 우리를 성대하게 환영했고, 팀이 머무는 동안 열렬한 성원을 보내줬다"고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 그라운드로 나와 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

세레소 회장은 이강인에게 직접 기대감을 드러내기도 했다.

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그는 "나는 이강인이 우리 팀에서 중요한 기둥이 될 것이며, 우리 팬들을 행복하게 해줄 것이라고 확신한다"며 "그 시작은 오는 20일 말라가전이 될 것"이라고 주장했다.

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끝으로 세레소 회장은 이강인에게 "환영하고, 행운을 빈다"며 "아틀레티코 마드리드에서의 시간을 즐기기를 바란다"고 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com