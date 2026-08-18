'韓 철벽' 이한범 최고의 환경, '빅리그' 이적 루트 나왔다...브뤼헤 유망주, 맨유 입단 가능성 임박→"영입 관심 보이는 중"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범에게도 기회다. 클럽 브뤼헤 선수들이 지속적으로 빅리그 관심을 받고 있다.

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영국의 맨체스터 이브닝 뉴스는 17일(한국시각) '호아킨 세이스는 맨유, 아스널, 애스턴 빌라, 뉴캐슬의 관심을 받고 있다'고 보도했다.

맨체스터 이브닝 뉴스는 '맨유는 세이스 영입을 위해 다른 팀들과 경쟁해야 한다. 세이스를 향해 여러 팀이 관심을 보였고, 세이스는 월드컵까지 발탁되어 활약한 바 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

2005년생의 왼쪽 풀백인 세이스는 2024년부터 클럽 브뤼헤 1군에서 활약을 시작했다. 2024~2025시즌부터 주전으로서 40경기를 소화했고, 2025~2026시즌에는 확고한 선발 멤버로서 무려 55경기에 출전해 5골8도움을 기록했다. 유럽챔피언스리그에서도 준수한 활약을 펼치며 빅리그 구단들의 관심을 끈 것으로 보인다.

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맨유는 올여름 왼쪽 풀백 영입에 애를 쓰고 있는 상황, 세이스가 합류한다면 스쿼드 멤버로서 활약할 가능성이 크다. 맨유 외에도 측면 수비 보강을 원하는 아스널과 빌라 등 EPL 구단들이 대거 관심을 보인다는 점을 고려하면 올여름 이적 가능성이 적지 않을 것으로 예상된다.

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세이스의 케이스를 고려하면 빅리그 진출을 원하는 이한범에게 긍정적이다. 지난 시즌 리그와 유럽챔피언스리그에서 뛰어난 활약을 펼친 것을 바탕으로 곧바로 빅리그의 관심이 쏟아지고 있다. 더욱이 맨유는 빅클럽, 단순히 유럽 5대 리그 진출이 아닌 더 큰 구단에서 활약할 수 있는 기회를 잡을 가능성도 배제할 수 없다.

로이터연합뉴스

이미 올여름 이적시장에서도 이런 사례가 브뤼헤에서 쏟아졌다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤 활약 덕분에 빅리그 구단 유니폼으로 갈아입었다. 이한범 또한 올 시즌 뛰어난 활약을 꾸준히 선보인다면 내년 여름 어떤 제안이 들어올지 알 수 없다.

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한편 이한범은 브뤼헤 이적 이후 단단한 수비로 모든 팬들의 마음을 사로 잡고 있다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 엄청난 호평을 받았다. 이어진 2차전에서도 팀의 3대0 승리를 이끄는 무결점 수비로 돋보였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com