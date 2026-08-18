이강인 대형 악재, 골 넣을 파트너 없나...AT 마드리드 1티어 폭로 "쇠를로트 갈라타사라이행 예고"→"대체 후보 니콜라스 잭슨"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인과 공격을 이끌 파트너들에 관심이 쏠리고 있다.

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아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 18일(한국시각) '쇠를로트는 갈라타사라이에 긍정 신호를 켰다'며 '쇠를로트는 튀르키예 이적에 긍정을 표했다. 갈라타사라이는 그를 영입하기 위해 전력을 다하고 있으며, 4000만 유로의 의무 이적 옵션을 제안한다'고 전했다.

쇠롤르트는 최근 튀르키예 이적 가능성이 등장했다. 당초 훌리안 알바레스의 불안한 상황 속에 잔류가 유력했지만, 알바레스의 이적이 어려워지며 상황이 바뀌었다. 아틀레티코 이적 이후 꾸준히 결정력과 영향력에 대한 비판이 따랐던 선수다. 2026년 북중미월드컵에서는 엘링 홀란의 득점 기회를 살려주지 못하며 엄청난 비판을 받기도 했다. 그럼에도 튀르키예의 관심은 멈추지 않았다.

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쇠를로트가 튀르키예로 떠난다면 아틀레티코 마드리드도 최전방 보강이 불가피하다. 후보로 떠오른 선수는 니콜라스 잭슨이다. 스페인의 아스는 '잭슨은 아틀레티코 마드리드의 영입 후보로 거론되고 있다'고 전했다.

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아스는 '아틀레티코 마드리드의 잭슨 영입 가능성이 제기됐다. 현재로서는 협상이 진전된 단계는 아니지만, 아틀레티코가 공격진 보강을 위해 계속해서 물색 중이 라는 것은 분명해 보인다. 지난 시즌 바이에른 뮌헨 으로 임대되어 8골 3 도움을 기록한 잭슨은 젊은 나이 , 성장 잠재력, 그리고 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 능력 모두 매력적이다'고 설명했다.

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잭슨이 합류하는 것이 이강인에게 긍정적일지는 미지수다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 이적 이후 앙투완 그리즈만의 역할을 이어받아 공격 진영에서의 파이널 패스 등을 담당할 것으로 예상된다. 하지만 알바레스 외에 파트너가 될 수 있는 쇠를로트는 기대 이하의 결정력으로 비판을 받았고, 새롭게 합류 기대감이 등장한 잭슨 또한 골 결정력이 좋은 선수라고 보기는 어렵다. 이강인의 파트너 합류가 어떤 결과로 이어질지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com