'일본, 이러다 EPL 10명 넘어선다' 국대 미드필더 나카무라 게이토, 승격팀 헐 시티 영입 접촉 중..'프랑스 2부 랭스 이적료 2500만유로 책정이 변수'

Japan's midfielder #13 Keito Nakamura runs with the ball during the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Japan at the Dallas Stadium in Arlington on June 14, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Japan's Keito Nakamura looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 미드필더 나카무라 게이토(스타드 랭스)의 EPL 이적설이 제기됐다. 승격팀 헐 시티가 나카무라를 영입 리스트에 올렸고 관심을 보이고 있다는 것이다.

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프랑스 매체 '풋메르카토'에 따르면 2부에서 올라온 헐 시티는 영입 희망 선수 리스트에 나카무라와 예레마이 에르난데스(데포르티보)를 올려 놓았다고 한다. 헐 시티 구단은 이미 나카무라의 대리인과도 접촉한 것으로 알려졌다.

TOPSHOT - Japan's midfielder #13 Keito Nakamura and Tunisia's defender #20 Yan Valery fight for the ball during the 2026 World Cup Group F football match between Tunisia and Japan at the Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico, on June 20, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

만 26세의 나카무라는 지난해 여름에 이어 이적을 원하고 있다. 랭스는 2025년 프랑스 2부로 강등됐다. 랭스 구단은 나카무라의 이적료로 2500만유로를 책정한 것으로 알려졌다. 나카무라는 지난달 막을 내린 북중미월드컵에서 일본 대표로 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 측면 미드필더이면서도 공격수처럼 적극적인 공격을 펼쳤다. 월드컵 4경기에 출전해 1골-1도움을 기록했다. 측면에서 가운데로 파고드는 움직임이 매우 날카롭다. 나카무라는 지난 두 시즌 연속으로 프랑스 무대에서 10골 이상을 넣고 있다. 골결정력이 좋은 편이다.

2000년생인 나카무라는 2023년 8월, 라스크 린츠(오스트리아)에서 랭스로 이적했다. 당시 이적료는 1200만유로였다. 나카무라의 현재 시장가치는 1020만유로다. 그는 랭스와 2028년 6월까지 계약돼 있다. 랭스 구단이 나카무라의 몸값을 높게 책정한 면이 있다. 헐 시티가 랭스의 요구 조건을 맞춰줄 지가 최대 변수다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Japan's Keito Nakamura celebrates scoring their first goal with Takefusa Kubo IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman

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헐 시티는 이번 여름 스포르팅(포르투갈)을 떠난 일본 국가대표 미드필더 모리타 히데마사를 FA로 영입했다. 나카무라까지 영입한다면 두 번째 일본인 선수가 된다.

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현재 오는 주말 새 2026~2027시즌 개막을 앞둔 EPL 클럽에 소속된 일본 출신 선수는 총 9명이다. 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치, 도미야스 다케히로(이상 크리스털 팰리스), 다나카 아오(리즈), 사카모토 다츠히로(코번트리), 마에다 다이젠(입스위치), 모리타(헐), 다카이 고타(토트넘)다. 일본 대표팀 수문장 스즈키 자이온(파르마)은 애스턴 빌라와 이적 협상 중이다. 스즈키가 10번째 일본인 프리미어리거를 노린다. 이적 협상 속도에 따라 나카무라가 스즈키 보다 빨리 EPL에 입성할 수도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com