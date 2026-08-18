'핵이빨' 레전드 공격수 수아레스, 한국 땅서 국대 복귀?...포를란 감독 "언제든 환영"

사진캡쳐=가디언

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[스포츠조선 김대식 기자]루이스 수아레스가 우루과이 국가대표팀 유니폼을 입고 한국 땅을 찾을 수도 있다.

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우루과이 매체 라 디아리아는 17일(한국시각) 디에고 포를란 우루과이 신임 감독이 루이스 수아레스를 복귀시킬 수 있다고 밝혔다. 매체는 먼저 '포를란 감독의 우루과이 사령탑 임기가 시작되었다. 이와 동시에 전직 스트라이커 출신인 포를란 감독은 9월 말 예정된 아시아 원정 친선경기를 위한 국가대표팀 명단 구상에 착수했다'고 전했다.

포를란 감독은 취임 당시 "우루과이 선수라면 누구든 국가대표팀 선발 대상"이라며 열린 마음으로 명단을 고려하겠다고 말했다. 수아레스 복귀 관련 질문에도 포를란 감독은 "그가 돌아올 의향이 있다면 언제든 환영이다. 나는 그를 깊이 신뢰하고 잘 이해하고 있으며, 그가 복귀 의사를 내비쳤는지는 몰랐다. 그는 여전히 골을 넣고 있고, 그가 얼마나 뛰어난 선수인지는 새삼 증명할 필요가 없다"며 수아레스 복귀를 적극 환영한다고 언급했다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수아레스를 막아서고 있는 김문환. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

매체는 '수아레스는 포를란 감독과 깊은 친분을 유지하고 있으며 우루과이 대표팀에서 수년간 함께 공격진을 이끌었기 때문에 실제 복귀 가능성이 꽤 높다. 현재 인터 마이애미에서 뛰고 있는 수아레스가 이번 명단에 포함될 확률은 매우 높다'고 덧붙였다.

수아레스는 우루과이 국가대표팀 통산 143경기 출전, 69골을 기록한 우루과이 역대 최다 득점자다. 포를란 감독 역시 현역 시절 우루과이의 전성기를 이끈 전설적인 스트라이커였던 만큼, 두 선수의 인연은 각별하다.

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특히 두 선수는 2010년 남아공월드컵에서 우루과이를 4강까지 이끌며 환상적인 호흡을 자랑한 바 있다. 당시 우루과이는 한국을 16강에서 만나 2대1로 승리를 거뒀는데, 이 경기에서 수아레스가 결승골을 터뜨리며 한국의 8강 진출을 좌절시켰다. 공교롭게도 9월 친선경기에서 다시 한번 한국과 우루과이가 맞붙을 가능성이 생기면서, 두 나라의 악연이 재조명되고 있다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

수아레스는 2024년 9월 파라과이전을 끝으로 국가대표팀에서 은퇴를 선언한 바 있지만, 2026년 북중미월드컵을 앞두고 다시 국가대표팀에서 뛰고 싶다는 의지를 피력한 바 있다. 당시 수아레스는 "당연히 국가대표팀은 언제나 내가 원하는 것"이라면서 "월드컵도 다가오는데 만약 조국에서 나를 필요로 한다면 어떻게 해야 할까? 나는 절대 거절하지 않을 것"이라고 밝힌 바 있다.

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포를란 감독이 새롭게 지휘봉을 잡으면서 수아레스의 복귀 가능성에 청신호가 켜졌다는 분석이 나온다. 만약 수아레스가 이번 소집 명단에 이름을 올린다면, 다음달 28일 한국과의 친선경기에서 실제로 그라운드를 밟을 가능성도 배제할 수 없어 팬들의 관심이 집중되고 있다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com