[오피셜]'1골-1도움' 전북 무너뜨린 부천 갈레고, K리그1 23라운드 '별 중의 별'...K리그2 22라운드 MVP는 '해트트릭' 에울레르

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[스포츠조선 박찬준 기자]전북 현대를 무너뜨린 부천FC의 공격수 갈레고가 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드 MVP로 선정됐다.

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갈레고는 16일 부천종합운동장에서 열린 전북과의 경기에서 1골-1도움을 기록하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다. 갈레고는 전반 9분 역습 상황에서 성예건의 선제골을 도운 데 이어, 후반 10분에는 침착한 마무리로 직접 득점하며 부천의 승리에 기여했다.

갈레고는 23라운드 베스트11에도 선정됐다. 갈레고는 클리말라, 정승원(이상 서울)과 함께 최고의 공격수로 뽑혔다. 미드필드에는 김종우 성예건(이상 부천) 김동현(강원) 송민규(서울)가, 수비진에는 완델손(포항) 권기민 유인수(이상 제주)가 이름을 올렸다. 최고의 골키퍼는 홍성민(포항)이었다.

K리그1 23라운드 베스트 매치 역시 부천과 전북의 경기가 선정됐다. 이날 경기에서 부천은 전반 9분 성예건, 전반 14분 김종우, 후반 10분 갈레고의 연속 득점으로 3대0까지 앞서갔다. 이어 전북이 후반 14분 최우진, 후반 34분 박지수의 연속골로 추격에 나섰지만, 남은 시간 부천이 리드를 지켜내며 경기는 부천의 3대2 승리로 종료됐다.

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부천은 이날 승리로 K리그1 23라운드 베스트 팀에도 선정되며 최고의 한주를 보냈다.

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K리그2 22라운드 MVP는 서울 이랜드의 에울레르다. 에울레르는 16일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 경기에서 해트트릭을 기록하며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 에울레르는 0대1로 뒤지고 있던 전반 14분 날카로운 중거리 슈팅으로 동점골을 터뜨렸고, 후반 14분 프리킥, 후반 22분에는 페널티킥을 통해 득점을 만들며 해트트릭을 완성했다.

에울레르의 활약을 앞세운 서울 이랜드는 K리그2 22라운드 베스트 팀에 선정됐다. 베스트11에는 에울레르, 김오규(이상 이랜드), 세징야, 세라핌, 황인택(이상 대구), 가르시아, 반데이라(이상 충북청주), 정승배, 양한빈(이상 수원FC), 고승범(수원) 이제호(파주)가 뽑혔다.

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K리그2 22라운드 베스트 매치에는 15일 수원월드컵경기장에서 열린 수원과 수원FC의 '수원 더비'가 선정됐다. 이날 수원이 전반 5분 페신의 선제골로 앞서갔지만, 수원FC가 전반 종료 직전 정승배, 후반 4분 구본철의 연속골로 2대1 역전에 성공했다. 수원은 후반 17분 고승범이 정교한 중거리 슈팅으로 동점골을 터뜨리며 승부를 다시 원점으로 돌렸다. 이후 수원FC가 페널티킥을 얻어 다시 앞서갈 기회를 잡았지만 이를 실축하며 경기는 2대2 무승부로 종료됐다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com