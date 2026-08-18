"가족까지 잃었는데 XX 같은 경기력" 충격적인 '자해 흔적'의 이유…극한의 스트레스서 나온 '욕설 연설' 공개

펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독의 격정적인 연설이 다큐멘터리를 통해 공개됐다.

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영국 더선은 18일(한국시각) '과르디올라는 맨시티 선수들에게 자신의 이혼 사실을 털어놓으며 잃어버린 열정을 선수들이 보여야 한다고 이야기한 게 다큐멘터리로 공개됐다'고 보도했다.

과르디올라는 지난 2024~2025시즌 유벤투스와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 리그페이즈 6차전에서 패배한 뒤 선수들을 강한 어조로 다독였다.

과르디올라는 "나는 너희가 세상에서 가장 아름다운 여자라고 생각하는 사람과 XX 이혼했다"며 "내 아내였고, 이제는 전처다. 나는 그녀를 믿을 수 없을 만큼 사랑했지만 우리는 열정을 잃었다"고 말했다.

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그는 "그녀도 나를 사랑지만 우리는 열정을 잃었고, 축구도 똑같다"며 "너희는 내면의 무언가 때문에 축구를 하는 건데 그 열정은 어디에 있나?"라고 되물었다.

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그러면서 과르디올라는 "인생에서 무엇을 하든 열정을 가지고 해라"며 "나는 좋은 선수를 원하는 게 아니라 열정을 가진 선수를 원한다"고 강조했다.

과르디올라는 아마존 프라임 비디오에서 공개되는 4부작 다큐멘터리에서 전 부인인 크리스티나 세라와의 결별로 고통스러워하는 모습을 보였다.

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이 라커룸 연설이 있기 몇 주 전에는 과르디올라 얼굴에 다수의 상처가 생겨 우려를 키우기도 했다. 이후 인터뷰에서 그는 과도한 스트레스로 자해를 한 것이라고 그는 고백했다.

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과르디올라는 지난해 11월 레버쿠젠과의 홈 경기에서 0-2로 패한 뒤에도 다시 한번 자신의 상처를 선수들에게 드러냈다.

그는 "나는 이혼하고 가족과 떨어져지내면서 모든 것을 너희 모두를 위해 바치고 있다"며 "그런데 너희가 나에게 돌려주는 건 뭔가? 방금 너희 모두가 보여준 XX 같은 경기력이다"고 주장했다. 이어 "이건 수치스러운 일이다"며 "그리고 무슨 일이 일어날지 아는가? 너희에게 또 다른 감독이 오게 될 것"이라고 덧붙였다.

결국 과르디올라는 지난 5월 맨시티를 떠났다. 그는 전처와 다시 재결합하기를 간절히 바라고 있다고 한다. 감독직을 내려 놓은 그가 다시 가족들과 행복한 시간을 보낼 수 있을지 기대를 모은다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com