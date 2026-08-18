"한국인들 주말 밤 푹 자겠네" 韓프리미어리거 시대 종말…"일본인이 EPL 지배" 월드컵 실패 악영향

13일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 K-축구 혁신위원회 2차 회의가 열렸다. 박지성 공동위원장이 취재진 질문에 답하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.7.13/

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[스포츠조선 강우진 기자]한국의 프리미어리그 시대가 저물고 있다. 영국 현지에서도 새롭게 떠오르는 일본과 프리미어리거가 한 명도 남지 않은 한국을 비교했다.

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영국 가디언은 17일(한국시각) '한국의 프리미어리그 시대는 저물고 일본이 떠오르고 있다'며 '박지성과 손흥민의 영광스러운 시절 이후 다가오는 시즌은 2005년 이후 처음으로 한국인이 없는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 될 수 있다'고 보도했다.

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

2005년은 박지성이 맨체스터 유나이티드에 입단한 해였다. 이를 시작으로 한국인 프리미어리거들이 하나둘 생겨나기 시작했다. 박지성은 네 차례 리그 우승을 차지했고, 그의 뒤를 이어 2015년 손흥민이 토트넘에 합류했다. 손흥민은 성공적인 10년을 보낸 뒤 2025년 UEFA 유로파리그 우승 트로피를 들어 올리며 토트넘에서의 시간을 마무리했다. 이밖에도 기성용, 이영표, 이청용처럼 한국 축구팬들에게 좋은 기억으로 남은 선수들이 있다. 조원희와 윤석영, 그리고 박주영 등 EPL을 경험했지만, 아쉬움만 남긴 선수들도 있었다.

매체는 '한국 선수들의 잉글랜드 진출에는 당연히 성공과 실패가 공존했지만, 전체적으로 보면 이들의 해외 진출은 한국 축구의 자랑거리였다'면서도 '이제는 한국 선수들을 보기 위해 늦게까지 깨어 있을 필요가 없다'고 설명했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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손흥민이 미국으로 향한 뒤 황희찬이 프리미어리그의 유일한 한국인 선수가 됐지만, 그의 소속팀 울버햄프턴은 강등됐다. 현재 프리미어리그 구단에 등록된 한국인은 세 명이다. 토트넘 홋스퍼의 양민혁은 임대를 떠났다. 브렌트포드의 김지수와 뉴캐슬 유나이티드의 박승수도 임대를 떠날 것으로 전망된다.

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반면 일본은 다르다. 지난 시즌 미토마 가오루가 브라이턴에서 활약했고, 크리스털 팰리스에는 가마다 다이치가 있다. 리즈 유나이티드에는 다나카 아오, 리버풀에는 엔도 와타루가 있었다. 새 시즌에는 일본 선수들이 더 늘어난다. 헐시티는 모리타 히데마사를 영입했고, 마에다 다이젠이 입스위치 타운으로 합류했다.

한국과 일본의 차이는 사실상 2026 북중미 월드컵 성패가 좌우했다. 일본은 죽음의 조를 뚫고, 32강 토너먼트에 입성했다. 브라질을 상대로도 호각지세로 싸우며 세계적인 주목을 받았다.

로이터연합뉴스

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반면 한국의 월드컵은 완전히 실패했다. 1승 2패라는 처참한 성적표로 32강 토너먼트에 발을 들여놓지조차 못했다.

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매체는 '박지성은 아시아 최고의 팀이 분명한 일본과의 격차를 좁히기 위해 일본의 장기적인 철학을 따라갈 필요가 있다고 이야기해왔다'며 '역사적으로 일본 선수들은 먼저 독일로 향하는 경우가 많았지만, 이제는 점점 더 많은 일본 선수들이 잉글랜드에서 뛰기를 원하고 있다'고 전했다.

이어 '올 시즌 승격한 프리미어리그 두 팀이 일본 대표팀 선수들을 영입한 것도 우연이 아닐 수 있다'며 '최근 몇 년간 챔피언십에서 뛰어난 활약을 펼친 일본 선수들이 많기 때문이다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com