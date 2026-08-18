'기사회생' 칼 빼든 인판티노, '반대파 숙청' 시작됐다…"속았다" 비판! 라무르 COO 3주 만에 전격 해임

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[스포츠조선 김성원 기자]'기사회생'한 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 '반대파' 숙청에 들어갔다.

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영국의 'BBC'는 18일(이하 한국시각) '케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)가 인판티노 회장의 지분 매각 계획을 강력하게 비판한 지 3주도 채 되지 않아 해임됐다'고 보도했다.

FIFA 대변인은 성명을 통해 "FIFA와 라무르 COO간의 업무 관계는 17일부로 종료됐다. FIFA는 2년간의 헌신적인 봉사에 감사를 표하며 그의 앞날에 행운을 빈다"라고 발표했다. 마티아스 그라프스트롬 FIFA 사무총장도 직원들에게 "각자의 길을 가기로 합의했다"고 공지했다.

인판티노 회장은 2026년 북중미월드컵이 끝난 후인 지난달 28일 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표했다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 6조1000억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 공식화 했다. 회원국에는 4000만달러(약 577억원)를 지급하겠다며 '빠른 결정'을 촉구했다.

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그러나 현실이 되지 않았다. 도널드 트럼프 미국 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 형이자 기술투자자 조슈아 쿠슈너가 이 계획에 깊숙이 개입하고 있다는 사실이 알려지면서 인판티노 회장이 FIFA 대회를 '돈벌이' 수단으로 이용한다는 비판이 거세게 일었다.

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유럽축구연맹(UEFA)은 월드컵을 포함한 모든 FIFA 대회를 보이콧하겠다고 선언했다. 북중미축구연맹(CONCACAF)과 아시아축구연맹(AFC)도 반발한 가운데 라무르 COO는 "속았다"며 인판티노 회장에게 등을 돌렸다. 그는 또 지분 매각을 "단 한 사람만의 프로젝트"라고 규정하며 "이제 축구계 지도자들이 올바른 결정을 내려야 할 때"라고 강조했다.

라무르 COO는 "회장은 사람들을 화합하고 결속시키며 영감을 주어야 하지만 오늘날 우리는 그 반대의 상황을 겪고 있다. 이 발언으로 직장을 잃게 된다면 기꺼이 받아들일 것"이라고 덧붙였다.

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사면초가에 내몰린 인판티노 회장은 1일 철회를 선언했다. 2015년 FIFA 회장으로 선출돼 내년 3월 선거에서 4선을 노린 인판티노 회장은 선거를 7개월 남겨두고 벼랑 끝에 내몰렸다.

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다만 급한 불은 껐다. 인판티노 회장은 이달 초 모로코에서 열린 회의에서 고위 임원들의 지지를 받았다. 그러나 라무르 COO는 초대받지 못했다.

한편, 스코틀랜드가 17일 잉글랜드, 웨일스, 북아일랜드, 아일랜드에 이어 인판티노 회장에 대한 지지를 철회했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com