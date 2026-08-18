스페인 충격 분석 "이강인, 그리즈만 대체 불가...득점 아닌 패스로 무너뜨리는 선수"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 제2의 앙투완 그리즈만이 아닌 다른 유형의 선수가 될 것이라는 평가가 등장했다.

Advertisement

스페인의 마르카는 18일(한국시각) '이강인은 아틀레티코 마드리드의 공격진을 바꿀 수 있는 재능을 지녔지만, 그리즈만을 대체할 수는 없다'고 보도했다.

이강인 영입은 시메오네 감독의 '숙원 사업'이었다. 2023년 이강인이 마요르카에서 꽃봉오리를 피울 때부터 주목했다. 당시 영입전 선두였지만, 파리생제르맹(PSG)이 마요르카의 요구 조건을 맞추며 판이 뒤집혔다. 스페인을 뒤흔든 재능이 프랑스로 향하는 것을 지켜만 봤다. 포기하지 않았다. 기회는 준비된 팀에 찾아왔다. 3년이 흐르고, 이강인은 PSG에서 탄탄한 커리어를 쌓고, 선수로서 도약을 원했다. 아틀레티코 마드리드는 다시 손을 내밀었다. 발렌시아 시절을 지켜본 마테우 알레마니 디렉터가 전면에 나섰다. 기나긴 구애 끝에 이강인은 2026년 여름 시메오네의 품에 안겼다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이강인의 역할로 가장 기대를 모앗던 부분은 역시 그리즈만의 후계자다. 그리즈만은 아틀레티코 마드리드의 공격진을 오랫동안 책임졌던 에이스, '리빙 레전드'다. 특히 득점과 도움 등에서 탁월한 능력을 선보이며 최고의 활약을 펼쳤다. 이강인이 그리즈만의 역할에 적응할 것이라는 평가가 지배적이었다. 이강인이 품은 가능성도 대동소이하다. 볼 소유 능력, 탈압박, 공격에서의 감각적인 패스, 날카로운 킥은 이미 스페인에서 검증을 마쳤다.

Advertisement

하지만 다른 평가가 등장했다. 이강인이 그리즈만의 역할을 그대로 대체하지는 않을 것이라는 분석이다. 서로 다른 장점을 가진 선수인 만큼, 이강인에 맞는 새로운 옷을 입을 것이라는 소식이 나왔다.

Advertisement

마르카는 '이강인은 아틀레티코 마드리드의 기존 공격수들과 다른 유형이다. 골 결정력이 뛰어난 선수라기보다는 플레이메이커에 가깝고, 직접적인 공격보다는 연계 플레이에 능하다. 팀의 공격 전개를 크게 향상시킬 수 있는 뛰어난 기술력을 갖추고 있다'며 '이강인은 창의적인 플레이에 특화된 선수라면, 그리즈만은 모든 것을 갖춘 완벽한 축구 선수였다'고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이어 '이강인은 공격 전개, 마무리, 패스, 세트피스 등에서 일부 역할을 맡을 수 있지만, 그리즈만이 수년간 보여줬던 득점력, 리더십, 수비에서의 영향력을 혼자서 대체할 수는 없다. 그의 합류는 그리즈만의 개인적인 대체라기보다는 공격진 전체의 진화라는 관점에서 더 타당하다'며 '이강인은 주로 패스로 수비를 무너뜨린다. 하지만 직접적인 득점 기회는 상대적으로 적다. 그는 끊임없이 페널티 박스 안으로 침투하거나 공간 침투에 능한 선수라기보다는, 다른 선수들에게 득점 기회를 만들어주는 선수에 가깝다'고 평가했다.

Advertisement

시메오네도 이런 점을 인지하고 있다. 시메오네 감독은 "이강인은 다재다능한 선수다. 측면도 가능하고, 좁은 공간도 가능하고 세컨드 스트라이커도 가능하다. 팀이 필요한 것에 따라 기용할 생각"이라고 밝혔다.

Advertisement

이강인으로서도 전임자인 그리즈만의 무게를 오로지 받아들이기보다는 자신에게 어울리는 역할에서 최고의 기량을 발휘하는 것이 중요할 수밖에 없다. 이강인은 최근 공식 입단식에서 7번의 부담감도 직접 언급했다. 그는 "아틀레티코 마드리드에서 7번은 많은 레전드들이 달았던 특별한 번호다. 나는 그런 생각을 하지 않으려고 노력하고, 매일매일 경기에 집중하며 팀을 돕는 데 최선을 다할 것이다. 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 예정이다"고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com