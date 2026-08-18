'이강인으로 만족 못한다' AT마드리드 중원 보강 더 노린다, 모로코 국대 미드필더 우나히 찍었다..'지로나에 이적료 2000만유로 지불 준비'

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 18: Azzedine Ounahi #8 of Morocco speaks with the media during the press conference of Morocco one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Morocco at Boston Stadium on June 18, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인을 영입한 스페인 아틀레티코 마드리드가 중원에 추가 보강을 위해 움직이고 있다는 소식이다.

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아틀레티코 구단이 관심있게 지켜보고 있는 미드필더는 모로코 국가대표 아제딘 우나히(지로나)다. 그는 지난달 끝난 북중미월드컵에서 모로코 대표로 참가해 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 총 6경기에 출전했고, 특히 캐나다전에서 2골을 터트리며 3대0 승리를 이끌었다.

아틀레티코의 미드필더진은 2026~2027시즌 개막에 앞서 크게 달라졌다. 앙투안 그리즈만(올랜도)과 티아고 알마다(리버플레이트)가 이번 여름, 마드리드를 떠났다. 대신 디에고 시메오네 감독은 중원 엔진룸을 새롭게 꾸렸다. 이강인과 모르텐 히울만을 각가 파리생제르맹과 스포르팅에서 영입했다. 아틀레티코 경영진은 여름 이적시장 문이 닫히기 전에 최소 한 명의 새로운 얼굴을 더 노리고 있다고 유럽 매체 트라이발풋볼이 전했다. 이번 여름 이적시장은 9월 1일 마감된다.

Morocco's Azzedine Ounahi (8) react during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa)

우나히가 속한 지로나는 지난 2025~2026시즌 성적 부진으로 2부로 추락했다. 그의 이적 소문이 돌았다. 중앙 미드필더인 우나히의 높은 기량을 감안할 때 스페인 2부 무대에서 뛰기는 아까운 재능이다. 네덜란드 명문 아약스, 스페인의 소시에다드, 베티스, 사우디아라비아 알 이티하드 등이 관심을 보였다. 아틀레티코도 월드컵 종료 이후 우나히를 더욱 예의주시하게 됐다고 한다.

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우나히는 지난 시즌 지로나에서 리그 5골을 넣었지만 팀을 강등 위기에서 구하지 못했다. 아틀레티코 구단은 우나히의 이적료로 지로나에 약 2000만유로 정도를 제시할 수 있다고 한다.

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2000년생인 우나히는 지로나와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 현재 시장가치는 1050만유로다. 그는 2025년 8월, 프랑스 마르세유에서 지로나로 이적했다. 당시 이적료는 600만유로였다.

epa13087033 Morocco's head coach Mohamed Ouahbi (L) reacts with Azzedine Ounahi of Morocco during a hydration break during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Canada against Morocco, in Houston, USA, 04 July 2026. EPA/SAM WASSON

그는 뛰어난 볼 탈압박 능력과 창의적인 패스 센스를 바탕으로 중원에서 공격을 잘 풀어낸다. 또 왕성한 활동량과 민첩한 기동력을 바탕으로 2선과 3선을 넓게 오가며 공수 연결고리 역할을 한다. 단점도 있다. 상대적으로 피지컬이 왜소해 강력한 몸싸움을 걸어오는 상대에게 약한 면을 보인다. 수비 시 적극성은 높으나 수비 기술과 위치 선정이 다소 아쉬울 때가 있다.

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아틀레티코는 주장 코케, 마르코스 요렌테와의 계약이 2027년 여름 만료된다. 1년 후 또 스쿼드에 변화가 필요하다. 우나히 영입을 검토하는 건 디에고 시메오네 감독의 장기 플랜 중 하나로 판단된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com