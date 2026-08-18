황인범 초대박, 포르투갈 1티어 확인! 포지션 경쟁자 이적 확정, "구단 간의 계약 합의 끝"

사진=로드리고 모라 SNS 캡처

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]황인범에게는 기회다. 포지션 경쟁자가 팀을 떠난다.

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포르투갈의 헤코르드는 18일(한국시각) '호드리구 모라 이적에 대해 포르투와 AS로마가 원칙적 합의에 도달했다'고 보도했다.

헤코르드는 '포르투와 로마가 모라 이적에 대해 합의했음을 확인했다. 이적료는 2500만 유로가 즉시 지급되며, 완전 이적 조항이 시즌 종료 후 발동된다. 총 5000만 유로의 이적료를 확보하게 될 것이다. 이번 계약은 포르투가 네우엔 페레스, 야쿱 키비오르를 영입할 때 사용했던 계약 방식과 동일하다. 모라에 대한 세부 사항은 이미 합의됐다. 그는 연봉 200만 유로에 5년 계약을 체결할 예정이다'고 전했다.

사진=로드리고 모라 SNS 캡처

포르투갈을 대표하는 유망주 미드필더인 모라는 2024년 포르투 유소년 팀을 거쳐 프로에 데뷔했다. 포르투에서 꾸준히 경력을 갈고 닦은 그는 어린 나이에도 불구하고 포르투 중원의 핵심으로 활약했다. 2024~2025시즌 32경기에서 10골4도움, 2025~2026시즌은 47경기 6골2도움으로 팀의 엔진 역할을 담당했다.

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뛰어난 탈압박과 드리블, 넓은 시야와 준수한 패스로 중원에서 많은 역할을 담당했다. 직접 골문을 노리는 능력까지 갖췄기에 많은 유럽 구단들이 그에게 주목했다. 포르투에서 기량을 꽃 피운 모습을 보고 로마가 적극적으로 영입에 나섰다. 유럽 5대 리그의 관심과 함께 모라는 이적을 택했다.

로이터연합뉴스

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모라의 이적은 올여름 포르투 유니폼을 입은 황인범에게 긍정적인 요소다. 황인범은 이번 이적시장을 통해 페예노르트를 떠나 또 한 번의 도약에 성공했다. 2025~2026시즌 부상 문제로 24경기 출전에 그쳤으나, 포르투는 황인범의 재능에 주목했다.

황인범은 모라가 빠진 중원에서 조금씩 출전 시간을 늘려갈 것으로 보인다. 앞서 리우 아베와의 프리메이라리가 2라운드 경기에서 후반 21분 교체로 출전해 도움까지 기록한 황인범이다. 부상 없이 기량을 발휘한다면 모라가 없는 포지션 경쟁에서 우위를 점하는 것도 무리는 아니다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com