3년만에 K리그 돌아온 '국대MF' 박용우, 서울-인천 러브콜 뒤로 하고 울산 컴백 택했다[SC 비하인드]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'국대 미드필더' 박용우(33)가 K리그로 돌아온다. 행선지는 '친정팀' 울산 HD다.

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K리그 이적시장에 정통한 관계자는 18일 "울산이 박용우를 품는다. 메디컬테스트 등 세부 사항만 마무리하면 곧 발표가 있을 것"이라고 전했다. 2023년 여름 아랍에미리트(UAE)의 알 아인으로 떠났던 박용우는 3년 만에 다시 울산 유니폼을 입게 됐다.

전격적인 복귀다. 박용우는 알 아인에서도 핵심 미드필더로 맹활약했다. 이적 첫 해였던 2023~2024시즌 아시아챔피언스리그 우승까지 거머쥐었다. 연장 계약까지 맺으며 승승장구하던 그는 지난해 9월 리그 경기 도중 왼쪽 무릎 전방십자인대가 파열되는 큰 고통을 겪었다. 2026년 북중미월드컵 출전도 좌절됐다.

그러던 중 올 여름 알 아인과 계약이 만료됐다. FA(자유계약 선수)가 된 박용우는 새로운 도전을 준비했다. 1순위는 해외였다. 해외에서 선수 생활을 이어가고 싶은 박용우는 중동은 물론 일본, 유럽의 튀르키예 등과 연결됐다. 하지만 뜻대로 되지 않았다. 그 사이 K리그 클럽들도 관심을 보였다.

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전북 현대, 대전하나시티즌, FC서울, 인천 유나이티드 등이 러브콜을 보냈다. 울산도 그중 하나였다. 울산, 서울과 인천이 박용우 영입전에 나섰다. 우승을 노리는 서울이 적극적인 모습을 보였지만, 최종 제안을 건네지 않으며 발을 뺐다. 막판 울산과 인천의 2파전 양상으로 전개됐다. 파이널A 이상의 성적을 노리는 인천은 박용우 영입이라는 승부수를 띄웠다. 하지만 박용우의 최종 선택은 울산이었다.

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박용우는 2015년 FC서울을 통해 K리그 무대에 데뷔했지만, 울산에서 전성기를 보냈다. 2017년 고인이 된 유상철 전 감독의 제안으로 울산 유니폼을 입은 그는 곧바로 중원의 핵으로 자리매김했다. 박용우의 가세 후 울산은 우승권으로 도약했다. 그는 2022년 최고의 활약을 펼치며, 울산을 17년 만의 우승으로 이끌었다. 2023년 박용우 이적 후 울산 중원이 흔들렸던 것을 떠올려보면, 그의 존재감은 절대적이었다. 박용우는 울산에서만 182경기를 뛰며 7골-4도움을 기록했다.

지난 시즌 최악의 부진을 겪었던 울산은 올 시즌 2위까지 뛰어오르며, 반등에 성공하는 모습이다. 여름이적시장에서 토마스를 영입하며 중원과 수비에 힘을 더한 울산은 마지막 퍼즐로 박용우를 점찍었다. 시즌 초반부터 박용우와 접촉했던 울산은 적극적인 행보로 '연어'를 품었다. 박용우 역시 울산의 계속된 구애를 외면할 수 없었다.

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볼배급 능력이 탁월한 박용우의 복귀로 울산의 중원은 더욱 탄탄해질 전망이다. 울산은 서명관의 군입대로 빈 수비 자리에 토마스를 보내고, 중원에 박용우를 활용할 계획이다. 이동경, 이규성, 김영권 등 과거 호흡을 맞췄던 선수들이 있어, 적응에는 문제가 없다. 다만 장기 부상에 따른 후유증을 극복하는 게 과제다. 박용우는 1년 가까이 경기를 뛰지 못했다. 당장 경기 출전이 어려운 만큼, 울산은 시간을 가지고 박용우의 컴백을 도울 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com