'충격' 세계 최고 명장 과르디올라, 영영 떠나버리나..."은퇴 고려, 감독직 복귀 어려울 것"

사진=더선 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]펩 과르디올라가 다시는 감독직을 맡지 않을 수 있다는 주장이 등장했다.

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영국의 더선은 18일(한국시각) '펩 과르디올라 감독은 은퇴를 고려하며 개인적인 삶에 집중할 예정이다'고 보도했다.

더선은 '지친 과르디올라 감독은 앞으로 감독직에 복귀하는 것이 어려울 것임을 인정했다. 그리고 그의 절친한 친구인 치키 베리스타인은 맨체스터 시티를 떠난 후 축구라는 롤러코스터 밖의 삶을 알아가라고 조언했다. 그는 지난 5월 10년간의 영광스러운 재임 기간에 막을 내렸으며, 장기간 휴식을 취할 계획인데, 어쩌면 영구적인 휴식이 될 수도 있다'고 전했다.

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과르디올라는 최근 미국 아마존의 새 다큐멘터리에서 "나 자신도 앞으로 뭘 해야 할지 모르겠다"며 "복귀하기는 어려울 것 같다. 오늘 내 심정이 그렇다. 개인적인 삶에서 일어난 여러 가지 일들을 정리해야 할 필요가 있다. 다양한 활동을 통해 자신을 좀 더 돌아볼 필요가 있다. 잠시 앉아서 멍하니 있는 시간이 필요하다. 그게 목표로 하는 것 중 하나다"고 밝혔다.

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과르디올라는 지난 5월 맨체스터 시티에서의 10년 생활을 마감하며, 감독으로서의 무게를 내려놓았다. 엄청난 명성을 자랑하는 유럽 최고의 명장으로 그간 감독직을 놓지 않았다. 처음 지도했던 바르셀로나에서 이미 다른 젊은 명장들을 넘어 세계 최고의 감독 중 한 명으로 거듭났다. 2008년 바르셀로나 감독직에 부임한 그는 첫 시즌에 트레블을 달성하며 모두를 놀라게 했다. 이후 사상 초유의 6관왕까지 성공했으며, 리오넬 메시, 사비 에르난데스, 안드레스 이니에스타 등과 함께 세계 축구를 지배했다. 바이에른 뮌헨을 거쳐 맨시티에 합류해서도 그의 지도력은 꾸준했다. 세계 최고의 리그로 평가받는 잉글랜드에서도 엄청난 경력을 이어갔다.

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맨시티를 떠나기로 결정한 과르디올라는 체력 고갈을 이유로 꼽았다. 그는 "앞으로 매일, 혹은 사흘마다 선수들 앞에 나서서 우승을 놓고 경쟁하는 데 필요한 에너지가 나에게는 없을 것 같다"고 밝혔다. 최근 이탈리아 감독직 후보에도 올랐으나, 과르디올라는 도전을 거부하며 감독직을 맡지 않았다.

당초 클럽팀이 아닌 대표팀이라면 과르디올라의 마음을 끌 수도 있다는 주장이 있었지만, 이번 과르디올라의 주장 이후 그가 감독으로서 복귀하는 모습을 볼 수 있을지는 미지수다. 더선은 '과르디올라의 복귀를 설득할 잠재적 요소는 그가 승리의 스릴을 그리워하는 것'이라고 설명했다. 유럽 최고 명장의 시간이 이대로 마무리될지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com