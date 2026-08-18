'핵이빨' 수아레스, 한국전서 우루과이 대표 복귀전? 포를란 감독 "대환영"

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[스포츠조선 박상경 기자] '핵이빨' 루이스 수아레스(39·인터 마이애미)가 한국에서 우루과이 대표팀 복귀전을 치를 가능성이 제기됐다.

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우루과이는 내달 24일 일본, 28일 한국에서 각각 친선 경기를 갖는다. 우루과이는 2026 북중미월드컵 본선 조별리그에서 2무1패의 저조한 성적으로 조별리그에서 탈락한 뒤, 레전드 공격수 출신인 디에고 포를란 감독 체제로 전환했다. 이번 아시아 원정은 포를란 체제로 전환한 뒤 처음으로 갖는 경기다.

이런 가운데 2024년 9월 파라과이전을 끝으로 대표팀에서 은퇴한 수아레스의 복귀 가능성이 제기되고 있다. 우루과이 대표팀의 골 결정력 문제가 지적되는 가운데, 불혹을 앞둔 나이에도 메이저리그사커(MLS)에서 15경기 10골-2도움으로 좋은 활약을 펼치고 있는 수아레스가 포를란 감독 부임을 계기로 대표팀에 복귀할 수 있을 것이라는 전망이 우루과이 현지에서 나오고 있다.

이에 대해 포를란 감독은 최근 취임 기자회견에서 "수아레스가 대표팀에 돌아오고 싶다면 언제든 환영한다. 나는 그를 잘 알고 있고, 깊이 신뢰하고 있다"며 "그가 다시 뛸 의향이 있다는 말을 했는지는 잘 모르겠다. 하지만 그는 계속 골을 넣고 있고, 어떤 선수인지 누구에게 설명할 필요가 없다고 본다"고 말했다.

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2005년 나시오날에서 프로 데뷔한 수아레스는 이듬해 흐로닝언(네덜란드)에 입단하면서 유럽에 진출했다. 2007년 아약스 유니폼을 입은 그는 2010 남아공월드컵 16강전에서 허정무호를 만나 우루과이의 2대1 승리를 이끄는 결승골을 터뜨리면서 깊은 인상을 남겼다. 가나와의 8강전에서 아사모아 기안의 슛을 손으로 쳐내 퇴장됐으나 결과적으로 우루과이의 4강행에 일조하기도 했다.

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2011년 리버풀(잉글랜드)에 입단해 3시즌을 보낸 수아레스는 2014년 FC바르셀로나(스페인)에 입단해 리오넬 메시-네이마르와 함께 이른바 'MSN'를 구성해 전성기를 보냈다. 2022년 아틀레티코 마드리드를 끝으로 유럽 생활을 정리한 수아레스는 친정팀 나시오날과 그레미우(브라질)를 거쳐 2024년부터 마이매이에 합류, 메시와 다시 호흡을 맞추고 있다.

수아레스는 상대 선수를 갑자기 깨무는 '핵이빨 사건'으로 세간의 주목을 받아왔다. 아약스 시절이던 2010년 11월 PSV에인트호벤전에서 상대 선수의 목을 깨물어 7경기 출전 정지 징계를 받았다. 리버풀 소속이던 2013년 4월 첼시전에서는 브라니슬라프 이바노비치의 팔을 느닷없이 깨물어 구설수에 올랐다. 2014 브라질월드컵 이탈리아전에서는 조르지오 키엘리니의 어깨를 깨물었고, 국제축구연맹(FIFA)으로부터 9경기 출전 정지 및 4개월 간 축구 관련 활동 중지 처분을 받은 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com