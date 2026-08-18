[대학축구]중앙대→용인대 조별리그 '전승' 토너먼트 진출…죽죽장군기 16강 대진 확정

사진제공=한국대학축구연맹

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제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 16강 대진이 확정됐다. 17일 경남 합천 일원에서 죽죽장군기 조별리그 최종전이 펼쳐졌다. 치열한 경쟁 끝에 중앙대, 대구과학대, 용인대, 전주대, 김천대가 전승으로 토너먼트에 진출했다.

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20일 오후 6시와 오후 8시에 나눠 치러지는 16강 매치업도 확정됐다. 순복음총회신학교-대구대, 인제대-강동대, 중앙대-홍익대, 한라대-제주관광대, 김천대-배재대, 대구과학대-경일대, 전주대-호남대, 용인대-영남대가 각각 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 조별리그 3차전 전적(17일)

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순복음총회 3-2 신성대

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가톨릭관동대 1-1 강동대

배재대 5-0 동아대

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칼빈대 1-1 한라대

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전주대 3-0 제주한라대

중앙대 6-0 목포과학대

영남대 3-0 남부대

경일대 3-0 우석대

강서대 1-1 제주관광대

호남대 3-1 초당대

용인대 3-1 홍익대

대구과학대 3-2 대구대

인제대 3-1 전주기전대

여주대 2-2 조선대

명지대 5-4 김해대