저물어가는 손흥민 1992년 세대, 세대교체 필요한 한국...'여론 최악' 이민성호가 아시안게임서 흥해야 하는 이유

대한축구협회

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이민성호가 한국 축구의 암울한 분위기를 바꿀 수 있을까. 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 한 달 앞으로 다가왔다. 대한민국 아시안게임 남자축구 대표팀은 사우디아라비아, 카타르와 함께 D조에 편성됐다. 조 2위 안에 들어야 8강에 진출한다.

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아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호의 면면은 '역대급'이라는 평가. 양민혁(베스테를로) 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 등 유럽파가 주축이다. K리그에서 이름을 날리는 강상윤(전북) 김준홍(수원) 등도 가세한다. '월드컵 멤버' 양현준(셀틱) 이기혁(강원) 엄지성(스완지시티)은 와일드카드(24세 이상 선수)로 출전한다.

선수단 면면과 달리 우려가 크다. 올해 1월 23세 이하(U-23) 아시안컵 참사의 기억이 남아있다. 대회 내내 답답한 경기력으로 비판을 받았다. 준결승전에서 두 살 어린 일본을 상대로 당한 치욕스러운 0대1 패배는 트라우마로 남았다. 문제는 이후에도 지속됐다. 이민성호는 '발톱 빠진 호랑이'였다. 지난 3월 미국과의 친선경기에서 1대4 대패를 당했다. 6월에는 한 수 아래인 아랍에미리트(1대1 무), 태국(3대2 승), 키르기스스탄(0대1 패)을 상대로도 고전했다. 금메달 획득에 여론이 부정적인 이유다.

하지만 월드컵 실패 후 추락을 거듭하는 한국 축구의 흐름을 바꾸기 위해서는 이민성호의 역할이 중요하다. 2026년 북중미월드컵에서 실패한 한국 축구는 세대교체가 절실하다. 북중미월드컵에서 우승을 차지한 스페인은 연령별 대표부터 A대표까지 이어지는 연속성이 얼마나 중요한지를 증명했다. 루이스 데 라 푸엔테 감독은 U-19, U-21 대표팀을 이끌며 토대를 마련했고, 이를 기반으로 스페인을 세계 정상에 올려놨다.

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반면 한국은 직전 항저우 대회에서 금메달을 차지하고도 세대교체에 성공하지 못했다. 와일드카드 3명을 제외하면 이한범(브뤼헤)과 이강인(아틀레티코 마드리드)만이 국가대표 주전급으로 성장했다. 애초 이강인은 국가대표 핵심이었다. 금메달 주축인 송민규(서울) 정우영(우니온 베를린) 홍현석(마인츠) 같은 유망주들이 기대만큼 성장하지 못했다. 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 조유민(샤르자) 김문환(대전) 등과 같은 미래 자원을 확보한 2018년 자카르타-팔렘방 대회와는 달랐다.

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이번엔 달라야 한다. 십수년간 한국 축구를 이끌어온 손흥민(LA FC)과 이재성(마인츠) 등이 저물고 있다. '에이스' 이강인을 중심으로 새롭게 팀을 꾸려야 한다. 이민성호에 승선한 선수들은 한국 축구를 '곧' 이끌어갈 미래들이다. 이들이 성장해야 A대표팀까지 탄탄해진다. 아시안게임의 결과와 내용이 모두 중요한 이유다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com