"우승하려고 왔습니다!" 아틀레티코 7번 이강인, 말라가전에서 데뷔할까...관건은 등록 여부, "19일까지는 등록될 것" 전망 등장

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기 종료 후 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드의 '새 에이스' 이강인(25)의 개막전 출전 여부는 선수 등록에 달렸다. 아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 1라운드를 벌인다.

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개막전을 앞두고 이강인의 공식 데뷔에 '장애물'이 등장했다. 선수 등록 여부다. 프리메라리가는 등록을 위해 연봉 상한선과 재정 통제 절차를 거쳐야 한다. 이강인과 크리스티안 로메로, 아르나우 오르티스 등이 아직 통과되지 못했다. 스페인의 '문도 데포르티보'는 '여름 이적시장에서 영입된 선수 4명 중 모르텐 히울만과 알레한드로 그리말도만 리그에 공식적으로 등록됐다. 이강인은 출국 허가가 늦어져 합류가 지연됐고, 이로 인해 다른 동료들과 훈련할 시간이 제한적이었다'고 밝혔다. 이강인은 국내에서 병역 문제에 발목이 잡혔다. 다시 한번 행정 절차 탓에 데뷔가 늦어질 가능성이 제기됐다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

걸림돌에도 불구하고, 스페인 현지에선 출전을 낙관하는 분위기다. 아틀레티코 마드리드 소식을 전하는 '에스토에스알레티'는 '일부 선수들이 실제 등록 명단에서 빠져 있지만, 구단 측은 라리가 등록은 행정적인 문제라고 설명했다. 모든 1군 선수들은 19일까지 등록을 마칠 것으로 예상된다'고 했다. 다만 선발 출전 여부는 확실치 않다. 아직 팀 전술에 녹아들 시간이 필요하다. 훈련에서도 선발 조에 속하지 않은 것으로 전해졌다. '아스'는 '이강인과 훌리안 알바레스, 줄리아노 시메오네 등이 선발 라인업과 별개로 구성되어 명단을 꾸렸다'고 했다.

등록을 마치고 말라가전에 출격한다면, 새 역할 적응도 본격적으로 시동을 건다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 이적 후 '그리에즈만 롤'을 익히고 있다. 공격의 중심이다. 그간 자리했던 측면이 아닌 최전방에 녹아드는 작업이 필수다. 공격 작업에 치중하며 또 한 번의 성장을 예고했다. 이미 예고편은 보여줬다. 한국에서 치른 첫 경기도 교체로 출전해 최전방에 자리했다. 프리시즌 두 번째 경기였던 마르세유전에서는 몸에 맞는 옷이 될 가능성을 선보였다. 단 35분만을 소화했음에도 날카로운 침투 패스로 공격을 풀었다. '문도 데포르티보'는 '이강인은 몇 차례 훌륭한 스루패스를 선보였다. 패스가 정말 환상적이었다'고 했다.

EPA연합뉴스

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각오를 현실로 만들 출발점이기도 하다. 이강인은 17일 열린 공식 입단 기자회견을 통해 현지 팬들 앞에 섰다. '7번', 에이스의 무게를 짊어진 이강인의 포부는 단단했다. 오직 우승만을 바라보고 이적했음을 숨기지 않았다. 그는 "우승을 향한 강한 야망과 열정을 안고 이곳에 왔다"며 "구단의 연락을 받았을 때부터 오직 우승 타이틀을 거머쥐기 위해 합류하고 싶었다. 팬들에게 기쁨을 드릴 수 있도록 훈련에 매진하겠다"고 강조했다. 아틀레티코 마드리드의 우승 도전, 원대한 목표를 향한 전진은 개막전 이강인의 활약이 신호탄이 될 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com