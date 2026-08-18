'갈라타사라이가 움직이자 맨체스터 유나이티드가 바로 반응했다' 포르투갈 국대 브루노 페르난데스, 맨유와 새 계약 협상 순항 중..'우리 주장 어디 안 갑니다'

브루노 페르난데스 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]튀르키예 명문 갈라타사라이가 움직이자 EPL 맨체스터 유나이티드가 다급해졌다. 갈라타사라이가 포르투갈 국가대표 미드필더 브루노 페르난데스(맨유)에게 파격적인 주급과 사이닝 보너스 등을 제시한 가운데 맨유가 선수측과 새로운 계약을 위한 협상을 시작했다는 보도가 나왔다.

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매체 '디 애슬레틱'에 따르면 페르난데스가 올드 트래포드에 남기를 희망함에 따라 맨유는 주장 페르난데스와의 새 계약 협상에 착수했다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노도 18일 자신의 SNS를 통해 '맨유가 브루노와의 새 계약 협상에 속도를 내고 있다'고 보도했다. 로마노에 따르면 구단과 선수의 새 계약 협상은 잘 진행되고 있다고 한다.

최근 갈라타사라이는 페르난데스 측에 연봉 2000만유로라는 파격적인 제안을 한 것으로 알려졌다. 또 사이닝 보너스까지 포함시켰다고 한다.

만 31세의 페르난데스는 맨유와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 물론 12개월 연장 옵션도 있다. 페르난데스는 이번 여름, 해외 구단에만 적용되는 6500만유로의 바이아웃 조항도 갖고 있었다. 하지만 그 조항은 이미 시기가 만료됐다.

브루노 페르난데스 캡처=맨유 구단 SNS

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로마노에 따르면 페르난데스는 갈라타사라이는 물론이고 사우디아라비아 클럽, 유럽 빅클럽들의 제안을 받았지만 맨유 잔류를 최우선으로 판단했다는 것이다. 현재 연봉, 계약 기간, 바이아웃 금액 등을 놓고 맨유 구단과 협상이 진행 중이라고 한다.

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1994년생인 페르난데스는 2020년 1월 스포르팅에서 맨유로 이적한 이후 총 327경기에서 107골-105도움을 기록 중이다. 그는 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 35경기에서 21도움을 기록하며 EPL 단일 시즌 최다 어시스트 기록을 갈아치웠다. 영국축구기자협회가 선정한 '올해의 선수'로 뽑히기도 했다.

맨유는 오는 22일 헐 시티 원정으로 새 시즌을 시작한다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com