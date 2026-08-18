[오피셜]서울 이랜드, 승격 퍼즐 품었다! '검증된 왼발 센터백' 카이오 영입..."승격 위해 왔다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]승격에 도전하는 서울 이랜드 FC가 승부수를 띄웠다.

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'검증된 왼발 센터백' 카이오를 영입하며 수비진을 강화했다. 카이오는 K리그1 무대에서 두 시즌을 소화하며 기량을 검증받은 브라질 출신 센터백이다. 1m92-89kg의 압도적인 체격을 앞세운 제공권 장악과 적극적인 대인 방어가 강점이다.

왼발잡이라는 점도 강점을 더한다. 후방에서의 정확한 패스로 빌드업의 기점 역할을 수행할 수 있고 중앙과 왼쪽을 모두 소화할 수 있어 수비 조합에 유연성을 제공한다.

남아공 1부 올랜도 파이리츠에서 프로에 데뷔한 뒤 포르투갈 2, 3부 리그를 거친 카이오는 2023년 화성에서 처음 국내 무대를 경험했다. 입단 첫 해부터 팀을 K3리그 우승으로 이끌고 K3리그 베스트11에 선정되며 존재감을 알렸다.

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이어 2024년에는 대구에 합류하며 K리그1 무대를 밟았다. 2년간 50경기에 출전해 6골 2도움을 기록하며 팀의 주전 수비수로 자리매김했다. 세트피스 상황에서의 득점력도 돋보였다. 6골 모두를 헤더로 터뜨리며 상대 진영 세트피스에서 또 하나의 공격 옵션 역할을 해냈다.

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이후 브라질 2부리그 빌라 노바FC로 무대를 옮겨 활약한 카이오는 반 시즌만에 다시 K리그 무대에 도전한다.

수비 업그레이드를 원했던 이랜드는 일찌감치 카이오와 접촉했다. 올 시즌을 앞두고 박진영 박재환을 더했지만, 이랜드는 수비형 미드필더 백지웅의 포지션을 변경해야 할 정도로 수비에 고민이 많았다. 이랜드는 카이오와 협상을 이어갔다.

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두 달 가까이 협상은 진행됐다. 예산이 부족한 이랜드는 카이오를 만족시킬만한 제안을 하지 못했다. 하지만 다른 선택지는 없었다. 카이오도 이랜드만 바라봤다. 중간에 수비에 공백이 생긴 대구가 잠깐 관심을 보였지만, 대구도 단레이를 데려오며 자금 사정이 여의치 않았다. 선수와 직접 접촉했지만, 협상 테이블도 차리지 못했다. 대구는 홍재석 임대로 방향을 틀었다.

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오로지 이랜드와 카이오의 줄다리기가 이어졌다. 양 측이 한발씩 물러서며 마침내 물꼬가 트였다. 지난 주 합의를 마쳤다. 가계약을 한 카이오는 곧바로 한국행 비행기에 몸을 실었다.

서울 이랜드는 카이오의 합류로 하반기 승격 레이스에서 수비 안정감을 더욱 끌어올리게 됐다. 카이오는 "서울 이랜드의 일원이 되어 정말 기쁘다. 승격을 위해 왔다. 서울 이랜드는 선수 구성이 좋고 강한 팀이라 충분히 승격할 수 있는 팀이라고 생각한다. 오스마르, 김오규와 같은 베테랑과 함께 수비 라인을 지키게 된 점도 기대된다. 팀이 원하는 자리에서 최선을 다하겠다"며 입단 소감을 전했다

한편, 카이오는 등록 기간 내 정상적으로 국제 이적을 진행 중이며 행정 절차가 마무리되는 대로 선수 등록이 이뤄질 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com