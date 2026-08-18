[오피셜]마타의 멜버른 만나는 서울, 동남아 클럽들 상대하는 강원...ACL2 조편성 완료

사진캡처=AFC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2)에 출전하는 FC서울과 강원FC의 조별리그 상대가 결정됐다.

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아시아축구연맹(AFC)은 18일 말레이시아 콸라룸푸르의 AFC하우스에서 올 시즌 ACL2 조별리그 조 추첨을 진행했다. ACL2는 4개 팀씩 8개 조로 나눠 홈 앤 어웨이 라운드 로빈 방식으로 진행된다. 조별리그 후 각 조 상위 2개팀이 16강에 진출한다. 16강부터 4강까지는 홈 앤 어웨이로 펼쳐지고 결승은 중립 지역에서 단판 승부를 갖는다.

K리그에서는 두 팀이 출전한다. FC서울과 강원FC다. 지난 시즌 6위에 올랐던 서울은 AFC가 ACL 규모를 확대하며 ACL2 출전 기회를 얻었다. 5위 강원은 당초 ACLE 플레이오프에 나섰지만, 감바 오사카에 0대1로 패하며 ACL2로 내려왔다.

E그룹 톱 시드 팀으로 배정된 서울은 만만치 않은 조에 속했다. 호주 A리그의 강호이자 스페인 축구 레전드 후안 마타가 활약하고 있는 멜버른 빅토리와 대결한다. 베트남의 강호 테 콩 비엣텔, 인도네시아의 페르십 반둥과 필리핀의 마닐라 디거의 플레이오프 승자와 한조가 됐다.

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H조에 이름을 올린 강원은 비교적 수월한 대진을 받아들었다. 말레이시아의 쿠칭 시티, 홍콩의 키치 SC, 캄보디아의 프놈펜 크라운 등과 경쟁한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇2026~2027시즌 ACL2 조편성

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A조=알 와흐다(UAE), 나사프(우즈베키스탄), 쿠웨이트 SC(쿠웨이트), 알 칼디야(바레인)

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B조=알 자지라(UAE), 골고하르 시르잔(이란), 알 무하라크(바레인), 아르카다그(투르크메니스탄)

C조=알 타아원(사우디 아라비아), 알 라이얀(카타르), 알 파이살리(요르단), 알 나흐다(오만)

D조=알 후세인(요르단), 알 쇼르타(이라크), 알 시브(오만), 이스트 벵골(인도)

E조=FC서울, 멜버른 빅토리(호주), 테 콩-비엣텔(베트남), 페르십 반둥(인도네시아)-마닐라 디거(필리핀) 승자

F조=애들레이드 유나이티드(호주), BG 빠툼 유나이티드(태국), 라이언 시티 세일러스(싱가포르), 타이포FC(홍콩)

G조=마치다 젤비아(일본), 상하이 선화(중국), 프레아 칸 리치 스바이리엥(캄보디아), 탬피니스 로버스(싱가포르)

H조=강원FC, 쿠칭 시티(말레이시아), 키치SC(홍콩), 프놈펜 크라운(캄보디아)